Minden perc számít: nagy erőkkel keresik a Komáromból eltűnt kisfiút

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 06:22
A komáromi rendőrség a lakosság segítségét kéri: minden információ életmentő lehet!
Utoljára szeptember 23-án látták azt a 13 éves kisfiút, aki Komáromban tűnt el nyomtalanul. A fiút, A. Attilát jelenleg is nagy erőkkel keresik, ám egyelőre hiába. A hatóságok körözést adtak ki, és hangsúlyozták: bármilyen információ az eltűnt gyerek hollétéről kritikus lehet a felkutatáshoz, minden perc számít a biztonságos előkerítéséhez - hangsúlyozta a KEMMA.

Nagy erőkkel keresik a Komáromból eltűnt kisfiút / Fotó: Police.hu

Attila 2012. február 1-jén született Tatabányán, magyar állampolgár. A személyleírás szerint 171-175 centiméter magas, sovány testalkatú, rövid, barna hajú és barna szemű. 

A körözést a Komáromi Rendőrkapitányság rendelte el, amelyet IDE KATTINTVA lehet megtekinteni, az eltűnt fiú fotójával együtt.

Bárki, aki látta vagy tud valamit a fiú hollétéről, a 36 (34) 541-020 telefonszámon, vagy a 2900 Komárom, Igmándi út 24. címen jelentkezhet.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
