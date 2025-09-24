Minden perc számít: nagy erőkkel keresik a Komáromból eltűnt kisfiút

Utoljára szeptember 23-án látták azt a 13 éves kisfiút, aki Komáromban tűnt el nyomtalanul. A fiút, A. Attilát jelenleg is nagy erőkkel keresik, ám egyelőre hiába. A hatóságok körözést adtak ki, és hangsúlyozták: bármilyen információ az eltűnt gyerek hollétéről kritikus lehet a felkutatáshoz, minden perc számít a biztonságos előkerítéséhez - hangsúlyozta a KEMMA.
Attila 2012. február 1-jén született Tatabányán, magyar állampolgár. A személyleírás szerint 171-175 centiméter magas, sovány testalkatú, rövid, barna hajú és barna szemű.
A körözést a Komáromi Rendőrkapitányság rendelte el, amelyet IDE KATTINTVA lehet megtekinteni, az eltűnt fiú fotójával együtt.
Bárki, aki látta vagy tud valamit a fiú hollétéről, a 36 (34) 541-020 telefonszámon, vagy a 2900 Komárom, Igmándi út 24. címen jelentkezhet.
