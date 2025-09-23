Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnése: három kegyetlen üggyel is kísérteties a hasonlóság

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 20:05
Drónokkal, kutyákkal keresik az eltűnt túrázót. Kaszás Nikolettért aggódik az ország. Ügye több ponton is hasonlóságot mutat három véres gyilkosságba torkolló üggyel.

Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnéséről napok óta szólnak a hírek. Mindenkiben felmerül a kérdés, vajon hogyan és miért tűnhetett el? Ahogy azt a Bors megírta, a fiatal 27 éves lány szeptember 7-én, vasárnap indult el túrázni budapesti albérletéből a Pilisbe. A túrát teljesítette is, ám azóta sem tért haza, senkivel sem kommunikált és nem is elérhető. A telefonja kikapcsolása után még egy számítógépről küldtek a nevében üzenetet. Ennyit lehet tudni jelenleg eltűnése körülményeiről. 

Kaszás Nikolett 16 nappal ezelőtt tűnt el
Kaszás Nikolett 16 nappal ezelőtt tűnt el Fotó: Police.hu

Rejtélyes eltűnések, titokzatos hasonlóságok

Nem Kaszás Nikolett ügye a legrejtélyesebb. A magyar kriminalisztika történetében több olyan eset is volt, ahol furcsa körülmények között tűntek el emberek. A legtöbb esetben az eltűnés részletei és miértje szinte mindig kérdés marad. Az egyik ilyen, máig is megoldatlan ügy, a győri villanyszerelők esete.

A megölt győri villanyszerelők egyike, Mácsik Zoltán Fotó: Bors

Mácsik Zoltánnak hét évvel ezelőtt veszett nyoma. Korán reggel ment el és csak annyit mondott, hogy munkaügyben találkozik egy férfivel, aki hetek óta hitegette, hogy kifizeti a villanyszerelést, amit Zoltán már hónapokkal előtte elvégzett egy osztrák házban. Azóta senki sem látta. Az elsőfokú ítélet szerint É. Imre ölhette meg. A nyomozás során kiderült, hogy egy másik villanyszerelőnek is nyoma veszett pár évvel korábban. Orlik Vilmost is ugyanaz a vállalkozó ölhette meg. Holttestük a mai napig nem került elő. 

Szathmáry Nikolett 27 éve tűnt el Fotó: Iszály-Szilágyi Edit
Szathmáry Nikolett / Fotó: Iszály-Szilágyi Edit

A magyar kriminalisztika legfelkavaróbb története, Szathmáry Nikolett ügye. A hétéves gyulai kislány 27 évvel ezelőtt tűnt el. Táncóráról ment haza. Meg volt beszélve, hogy édesanyjával találkozik az óra után, de nem így történt. Ami biztos, hogy elindult hazafelé a táncóra után, ami korábban ért véget. Eljutott a lakásukhoz közeli boltig, ahol még beszélgetett a háziorvosával. Ezután már senki sem látta őt. Három évig kereste a család és a barátok. Fényképe tejesdobozokon, üdítős flakonokon köszönt vissza, mégsem bukkantak a nyomára. Az eltűnése utáni harmadik évben találták meg munkások a kislány földi maradványait. A mai napig nem tudni ki, hogyan és miért végzett a kislánnyal. Édesanyja a mai napig reménykedik benne, hogy megtalálják lánya gyilkosát. 

Till Tamás
Till Tamás szülei meggyilkolt gyermekük fényképével / Fotó:   Bors

Nemcsak Szathmáry Niki képeit láthattuk hosszú éveken keresztül plakátokon és tejesdobozokon. Till Tamást is évtizedekig kereste az ország. A 2000-ben eltűnt bajai kisfiú földi maradványai tavaly kerültek elő, azután, hogy gyilkosa vádalkut kötött a rendőrséggel. Azt mondta, ha szabadon engedik a börtönből a barátját, akkor elmondja, ki és hogyan ölte meg Till Tamást. A borzalmas gyilkosság 2000. május 28-án történt; a 11 éves Till Tamás elindult otthonról biciklivel reggel, de soha többé nem tért haza. Gyilkosa az akkor 16 éves F. János végezhetett a fiúval egy ácskapoccsal. A férfi azonban akkori munkaadójára akarta terelni a gyilkosságot. A rendőröknek azt mondta, hogy ő csak a fiú holttestének bebetonozásában segített. Tamás szülei a megtalálás után exkluzív interjút adtak a Borsnak.

Kaszás Nikolettet keresi az ország 

Kaszás Nikolett eltűnése körül is sok a kérdőjel. Az idő előrehaladtával több elmélet is napvilágot látott, hogy mi történhetett vele, de eddig egyik teória sem igazolódott be. Legutóbb egy férfi jelentkezett a neten, aki azt állítja: ő ölte meg Nikolettet. 

fotó: police.hu

„Niki Kaszás szeretlek. Nemsokára veled”- ezt írta a sümegi férfi arra utalva, hogy megölte Nikolettet. 

“Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam és megyek én is utána” - folytatta bejegyzését, azonban hamar kiderült, az illető hazudik. Az is ismertté vált, hogy már korábban is hasonló bűncselekményért tartóztatták le a férfit. Kaszás Nikolett összehangolt keresését 2025. szeptember 28-án a Pilisben folytatják.

 

