Látta valaki? Fiatal nő tűnt el nyomtalanul Kelenföldön, nagy veszélyben lehet

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 06:35 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 23. 06:37
A rendelkezésre álló információk szerint a fiatal lány a Kelenföld vasút- és autóbusz-állomásra indult, azóta nem tudni, merre lehet. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitányság folytat eljárást az ismeretlen helyen tartózkodó P. Szonja ügyében. A fiatal, 31 éves nő szeptember 22-én, hajnalban indult a Kelenföld vasút- és autóbusz-állomásra, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. 

sziréna, rendőrség
Eltűnt, fiatal nőt keresnek a rendőrök Budapesten / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Előfordulhat, hogy orvosi segítségre szorul, a rendőrök jelenleg is keresik

- emelték ki a Police.hu oldalán.

A személyleírás szerint Szonja 170 centiméter magas, átlagos alkatú, haja barna, kleopátra fazonú, a szeme zöld. Eltűnésekor fehér, gombos blúzt, fekete vászonnadrágot, fekete szandált és egy fehér vászontáskát viselt. Az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban pedig további információkat is megosztottak.

Autista, Asperger-szindrómás. Sajnos az utóbbi időben nagyon labilissá vált, ezért orvosi javaslatra egy három hónapos terápiás kezelést kellett volna megkezdenie szeptember 22-én.  Győrből utaztak Budapestre, mikor Kelenföld vasútállomásnál eltűnt, azóta nem ad életjelet magáról. A telefonja lemerült, iratok, pénz nincs nála

- írták a bejegyzésben, amely alatt az egyik kommentelő azt jelezte, valószínűleg egy barátnője hívott az eltűnt nőhöz mentőt a 11. kerületben, bővebb információ azonban egyelőre nem érkezett ezzel kapcsolatban.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki P. Szonja tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Az eltűnt nő fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
 

 

