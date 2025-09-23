Látta valaki? Fiatal nő tűnt el nyomtalanul Kelenföldön, nagy veszélyben lehet

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitányság folytat eljárást az ismeretlen helyen tartózkodó P. Szonja ügyében. A fiatal, 31 éves nő szeptember 22-én, hajnalban indult a Kelenföld vasút- és autóbusz-állomásra, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Előfordulhat, hogy orvosi segítségre szorul, a rendőrök jelenleg is keresik
- emelték ki a Police.hu oldalán.
A személyleírás szerint Szonja 170 centiméter magas, átlagos alkatú, haja barna, kleopátra fazonú, a szeme zöld. Eltűnésekor fehér, gombos blúzt, fekete vászonnadrágot, fekete szandált és egy fehér vászontáskát viselt. Az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban pedig további információkat is megosztottak.
Autista, Asperger-szindrómás. Sajnos az utóbbi időben nagyon labilissá vált, ezért orvosi javaslatra egy három hónapos terápiás kezelést kellett volna megkezdenie szeptember 22-én. Győrből utaztak Budapestre, mikor Kelenföld vasútállomásnál eltűnt, azóta nem ad életjelet magáról. A telefonja lemerült, iratok, pénz nincs nála
- írták a bejegyzésben, amely alatt az egyik kommentelő azt jelezte, valószínűleg egy barátnője hívott az eltűnt nőhöz mentőt a 11. kerületben, bővebb információ azonban egyelőre nem érkezett ezzel kapcsolatban.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki P. Szonja tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
Az eltűnt nő fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
