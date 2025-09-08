Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló: Megöltek egy férfit Erzsébetvárosban

Erzsébetváros
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 07:07 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 07:13
megöltékférfi
A sérülten a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét.

Hétfő reggel 4 óra 13 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy férfit, írja a police.hu

megöltek
Megöltek egy férfit, akit késsel szúrtak meg. A feltételezett tettest elfogták. ellene Fotó: Police.hu

A fővárosi rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit.

A rendőrség emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu