Sokkoló: Megöltek egy férfit Erzsébetvárosban

Hétfő reggel 4 óra 13 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy férfit, írja a police.hu.
A fővárosi rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit.
A rendőrség emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.
