Sokkoló: Megöltek egy férfit Erzsébetvárosban

Hétfő reggel 4 óra 13 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy férfit, írja a police.hu.

Megöltek egy férfit, akit késsel szúrtak meg. A feltételezett tettest elfogták. ellene Fotó: Police.hu

A fővárosi rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit.

A rendőrség emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.