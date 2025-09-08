Gyilkosság Erzsébetvárosban: kiderült, kivel végeztek a bulinegyedben - fotókkal

Mentők és rendőrök rohantak ma hajnalban. (szept. 8.) a fővárosi bulinegyedbe, miután jelezték: az egyik lakásban leszúrtak egy férfit. A gyilkosság Erzsébetváros egyik frekventált utcájában, a hátsó lépcsőházban történt, ahol lapunk információi szerint két külföldi állampolgár szállt meg. A Bors úgy értesült, hogy a két brit, turistaként érkezhetett Budapestre egy kis szórakozásra, ami azonban ma hajnalra halálos tragédiába torkollott.

A gyilkosság Erzsébetváros bulinegyedében történt Fotó: Bors

Gyilkosság Erzsébetvárosban: brit barátok vitája torkollott tragédiába

A mentők hajnali négy után érkeztek a lakáshoz, azonban a férfin már nem lehetett segíteni. Barátja nem menekült el a helyszínről, a társát leszúró férfit a holttest mellett, a helyszínen fogták el:

- A Budapesti Rendőr-főkapitányságra szeptember 8-án, 4 óra 13 perckor érkezett bejelentést arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy férfit. A sérülten a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét. A fővárosi rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az épületben rengeteg a külföldi lakó, a tragédia áldozata és a tettes is turistaként érkeztek Fotó: Bors

Úgy tudjuk, hogy a két brit férfi először szórakozni mentek, ezután tértek haza a házba, ahol lapunk munkatársának elmondták: javarészt bérelhető lakásokat találni, viszonylag kevés a magyar lakó. Egy két szinttel feljebb élő, szintén külföldi férfi elmondta: ők hajnali három óra körül hallották a veszekedést a lakásból.

Hajnali három körül veszekedést, majd verekedést hallottunk, aztán pedig törtek-zúztak. Utána hirtelen csend lett

- emlékeztek vissza a tragikus történtekre. Ottjártunkkor is tartott még a helyszínelés, két rendőr éppen egy ponyvát feszített ki a bent fekvő áldozat elé. Bár egyelőre nem tudja senki, hogy mi is történt valójában, nagy valószínűséggel a buli hevében veszhettek össze.

Vita, verekedés, majd csend - ezt hallották a felső lakók Fotó: Bors

Mint azt a házban elmondták, az épület sokszor valóságos átjáróház, gyakran érkeznek oda külföldi vendégek, így a lakóknak esélyük sincs arra, hogy megismerjék az átmenetileg ott tartózkodókat, hiszen sokszor csak érkezésüket és távozásukat hallják.