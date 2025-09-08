Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Friss fejlemények érkeztek az erzsébetvárosi gyilkosság kapcsán

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 15:29 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 15:35
ErzsébetvárosBudapestáldozattragédia
Megrázó részletek derültek ki a tragédiáról.

Sajtóinformációk szerint egy 28 éves férfi vesztette életét hétfőn hajnalban Budapesten, egy VII. kerületi lakásban.

Mint arról korábban már beszámoltunk, 4 óra 13 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy erzsébetvárosi lakásban megszúrtak egy férfit. A kiérkező mentősök megpróbáltak segíteni az áldozaton, de már nem lehetett megmenteni az életét.

A Bors korábban úgy értesült, hogy a két brit, turistaként érkezhetett Budapestre egy kis szórakozásra, ami mint később kiderült hétfő hajnalra halálos tragédiába torkollott. A mentők hajnali négy után érkeztek a lakáshoz, azonban a férfin már nem lehetett segíteni. Barátja nem menekült el a helyszínről, a társát leszúró férfit a holttest mellett, a helyszínen fogták el.

 

