Merre vagy, Virág? Nagyon aggódnak az eltűnt kislányért

kislány
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 09:25
Ráckevei Rendőrkapitányságügyeltűnés
A 14 éves lánynak szeptember 1-én veszett nyoma.
Eljárást folytat a Ráckevei Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó H. Virág Vanessza ügyében. A 14 éves lány  lány szeptember 1-én, délután a 14 órakor tűnt el, miután felszállt a Budapest Népliget állomásra induló buszra. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, az otthonába nem érkezett vissza.

sziréna, rendőrség
Nagy erőkkel keresik az eltűnt kislányt / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

A Ráckevei Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06- 1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívón.

Az eltűnt lány fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

