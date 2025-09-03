Merre vagy, Virág? Nagyon aggódnak az eltűnt kislányért

Eljárást folytat a Ráckevei Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó H. Virág Vanessza ügyében. A 14 éves lány lány szeptember 1-én, délután a 14 órakor tűnt el, miután felszállt a Budapest Népliget állomásra induló buszra. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, az otthonába nem érkezett vissza.
A Ráckevei Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06- 1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívón.
Az eltűnt lány fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
