Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Merre lehet? Nyom nélkül eltűnt egy fiatal lány Budapesten

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 06:45
Budapestismeretlen helykeresés
A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik.
Bors
A szerző cikkei

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó S. Alexandra Ibolya ügyében. A 17 éves lány szeptember 1-én 14 óra 30 perc körül távozott egy VIII. kerületi játszótérről ismeretlen helyre. A rendőrök jelenleg is keresik.

Nyom nélkül eltűnt egy fiatal lány Budapesten / Fotó: Police.hu

A személyleírás szerint Alexandra Ibolya körülbelül 160 centiméter magas, bal karján rózsa tetoválást visel. Eltűnésekor világos kék, térdénél szaggatott farmert, fekete pólót és fekete sportcipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Alexandra Ibolya tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Az eltűnt lány fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu