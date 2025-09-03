Merre lehet? Nyom nélkül eltűnt egy fiatal lány Budapesten

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó S. Alexandra Ibolya ügyében. A 17 éves lány szeptember 1-én 14 óra 30 perc körül távozott egy VIII. kerületi játszótérről ismeretlen helyre. A rendőrök jelenleg is keresik.

Nyom nélkül eltűnt egy fiatal lány Budapesten / Fotó: Police.hu

A személyleírás szerint Alexandra Ibolya körülbelül 160 centiméter magas, bal karján rózsa tetoválást visel. Eltűnésekor világos kék, térdénél szaggatott farmert, fekete pólót és fekete sportcipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Alexandra Ibolya tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Az eltűnt lány fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!

