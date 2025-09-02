Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Nem jutott messzire: Hat gépkocsit tört fel egy éjszaka alatt

lopás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 14:35
rongálásrendőrséggarázdaság
A rendőrök hamar a nyomára bukkantak.

A veszprémi rendőrök azonosítottak és elfogtak egy 37 éves hajmáskéri férfit, aki egyetlen éjszaka alatt hat gépkocsit tört fel. A rendőrséghez augusztus 31-én este érkezett bejelentés arról, hogy Hajmáskéren, egy lakótelepi parkolóban ismeretlen tettes több autó szélvédőjét betörte, visszapillantó tükreiket pedig megrongálta – írja a rendőrség.

A rendőrök az adatgyűjtés során rövid időn belül azonosították az elkövetőt, majd elfogták. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi anyagi haszonszerzés miatt követte el a cselekményeket, a feltört gépkocsikból értékeket akart elvinni.

A 37 éves hajmáskéri férfit őrizetbe vették, és hatrendbeli, erőszakkal elkövetett lopás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök kezdeményezték a letartóztatását.

 

