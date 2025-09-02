Hatalmas balszerencse: rendes igazoltatáskor kapták el a körözött bűnözőt

A Népligetnél járőröző rendőrök 2025. augusztus 29-én éjjel 1 óra körül igazoltattak egy gyanúsan viselkedő férfit. Az illető az okmányait nem adta át, csak bediktálta adatait. Ez nagyon gyanússá vált a rendőröknek, ezért nem hagyták annyiban a dolgot.
Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi ellen összesen öt körözés volt érvényben. A Miskolci Járásbíróság járművezetéstől eltiltás megszegése miatt elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. Emellett a Miskolci Rendőrkapitányság négy esetben körözést rendelt el, mivel a férfi a kiszabott pénzbírságokat nem fizette meg, amelyeket a hatóság elzárásra váltott át.
A 29. éves B. Mátét a rendőrök a X. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő - írja a boon.hu a police.hu alapján.
