Hatalmas balszerencse: rendes igazoltatáskor kapták el a körözött bűnözőt

A Népligetnél járőröző rendőrök 2025. augusztus 29-én éjjel 1 óra körül igazoltattak egy gyanúsan viselkedő férfit. Az illető az okmányait nem adta át, csak bediktálta adatait. Ez nagyon gyanússá vált a rendőröknek, ezért nem hagyták annyiban a dolgot.

Elkapták a rendőrök a köröztött bűnözőt Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Elkapták Miskolcon körözött bűnöző

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi ellen összesen öt körözés volt érvényben. A Miskolci Járásbíróság járművezetéstől eltiltás megszegése miatt elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. Emellett a Miskolci Rendőrkapitányság négy esetben körözést rendelt el, mivel a férfi a kiszabott pénzbírságokat nem fizette meg, amelyeket a hatóság elzárásra váltott át.

A 29. éves B. Mátét a rendőrök a X. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő - írja a boon.hu a police.hu alapján.