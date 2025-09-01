Rejtélyes eltűnés történt Kisújszálláson: a családtagjai kétségbeesve keresik az eltűnt Horváth Bélát!

Továbbra sincs hír arról az 52 éves eltűnt férfiról, akit még augusztus 30-án, délután 4 óra körül, Kisújszálláson láttak utoljára. Horváth Béla azóta sem adott életjelet magáról, családja pedig a közösségi média segítségével, illetve az eltűnésének helyszínén, személyesen, már kutatócsoportokkal együttvéve is nagy erőkkel keresi.

Újabb rejtélyes eltűnés: köddé vált az 52 éves középkorú férfi. Fotó: Facebook

Nyoma veszett a kisújszállási férfinak

Az eltűnésről először a férfi egyik hozzátartozója, Krisztina számolt be a Facebookon, ahol több posztban is kérték az emberek segítségét. Az egyik bejegyzésből kiderült, hogy már a polgárőrök is bekapcsolódtak a keresésbe.

Megkérek mindenkit, aki tud, csatlakozzon édesapám kereséséhez!

– írta ki az egyik gyermeke az Eltűnt Személyek Keresése nevű csoportba.

„Súlyos cukorbeteg, ezért életveszélyben lehet”

Krisztina, az eltűnt férfi testvére lapunk megkeresésére elmondta, hogy Béla eltűnése az egészségügyi állapota miatt különösen aggasztó.

Jelen pillanatban még nincs meg. Mentek a családtagok és a polgárőrök is keresni, de eddig sikertelenül. A mentőcsapat, ha minden igaz, szerdán fog kimenni. Béla súlyos cukorbeteg, ezért is tartjuk életveszélyben lévőnek az állapotát

– mondta Krisztina.

Az eltűnt férfi testvére azt is hozzátette, hogy biztos információjuk csak az öltözékéről van: egy szürke pólót, fehér baseballsapkát és egy kistáskát viselt, amikor utoljára látták.

A családja kétségbeesetten keresi

A hozzátartozók szerint a férfi az eltűnése előtt találkozott még egy ismerősével, majd ezt követően veszett nyoma. Azóta sem telefonon nem jelentkezett, sem más módon nem adott életjelet magáról.

Augusztus 30-án, délután 4-5 óra körül tűnhetett el. Azóta sem jelentkezett a gyerekeinek, és nem veszi fel a telefont. Innentől fogva kezdtük el keresni

– mondta el Krisztina.

A család most mindenki segítségére számít, aki látta, vagy bármilyen információval rendelkezik a férfi hollétéről.

Az eltűnt férfi öltözéke: Szürke póló

Fehér baseballsapka

Kistáska volt nála

Ha bárki látta Horváth Bélát, vagy információja van róla, kérjük, értesítse a rendőrséget, vagy jelezze a családtagoknak.