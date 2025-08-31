Rejtély a sztrádán: megnyílt a föld az autópálya alatt, egy embert nyomtalanul nyelt el

Földcsuszamlás következtében egy ember eltűnt szombaton Norvégiában, Trondheimtől északra. A norvég hatóságok keresték a férfit, mindhiába.
Földcsuszamlás miatt egy óriási kráter keletkezett az E6-os autópályán és a vele párhuzamos vasútvonalon. A katasztrófa következtében eltűnt egy norvég munkás, aki az építkezésen dolgozott. A norvég rendőrség azt közölte, hogy a férfi feltehetően életét vesztette.
A föld a csuszamlás miatt a szomszédos Nesvatnet-tóba ömlött. A két ház lakóit az NBT hírügynökség szerint kimenekítették. Egy autó a tóba csúszott, de a sofőrnek még időben sikerült kimenekülnie a járműből, őt kórházba szállították.
Egy szóvivő szerint még nem tudni, mi okozta a földcsuszamlást - írja a Paraméter.
