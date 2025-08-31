Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Rejtély a sztrádán: megnyílt a föld az autópálya alatt, egy embert nyomtalanul nyelt el

földcsuszamlás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 14:10
eltűntrendőrségNorvégia
Az eltűnt férfi nagy valószínűséggel életét vesztette. Jelenleg még sok a nyitott kérdés, többek közt az is, előkerül-e valaha a holtteste.
Földcsuszamlás következtében egy ember eltűnt szombaton Norvégiában, Trondheimtől északra. A norvég hatóságok keresték a férfit, mindhiába.

ember eltűnt
Egy ember eltűnt a norvég földcsuszamlás következtében 

Földcsuszamlás miatt egy óriási kráter keletkezett az E6-os autópályán és a vele párhuzamos vasútvonalon. A katasztrófa következtében eltűnt egy norvég munkás, aki az építkezésen dolgozott. A norvég rendőrség azt közölte, hogy a férfi feltehetően életét vesztette.

A föld a csuszamlás miatt a szomszédos Nesvatnet-tóba ömlött. A két ház lakóit az NBT hírügynökség szerint kimenekítették. Egy autó a tóba csúszott, de a sofőrnek még időben sikerült kimenekülnie a járműből, őt kórházba szállították.

Egy szóvivő szerint még nem tudni, mi okozta a földcsuszamlást - írja a Paraméter.

 

