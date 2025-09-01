Aggasztó: hónapok óta nem találják a 17 éves oroszlányi fiút

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság a 11040-157/124/2025. körözési számon eljárást folytat a 17 éves V. Tibor eltűnése ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt fiatal keresésében. (Képünk illusztráció) Fotó: police.hu / police.hu

A fiú 2025. május 22-én engedéllyel távozott a gondozási helyéről, azonban oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Tibor 160 centiméter magas, sovány testalkatú, barna szemű és rövid, barna hajú.

Az eltűnt fiú képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség le nem veszi a körözést.