Látta valaki? 13 éves kislány tűnt el az éjjel a VIII. kerületből

Eljárást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága K. Zafira Krisztina eltűnése ügyében.
A 13 éves lány augusztus 31-én, éjfél körül egy VIII. kerületi egészségügyi intézményből távozott ismeretlen helyre, és azóta nem adott magáról életjelet.
A kiskorú körülbelül 150 cm magas, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor szürke szabadidőnadrágot, rózsaszín felsőt és fehér sportcipőt viselt. A fényképét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.
A rendőrök nagy erőkkel keresik, és kérik a lakosság segítségét. Bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, a 112-es díjmentes segélyhívón, vagy akár névtelenség megőrzése mellett is lehet tenni.
