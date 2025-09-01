Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Látta valaki? 13 éves kislány tűnt el az éjjel a VIII. kerületből

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 15:20
A rendőrség a lakosság segítéségét kéri az eltűnt lány keresésében.

Eljárást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága  K. Zafira Krisztina eltűnése ügyében.

A rendőrség jelenleg is keresi az eltűnt lányt.
A 13 éves lány augusztus 31-én, éjfél körül egy VIII. kerületi egészségügyi intézményből távozott ismeretlen helyre, és azóta nem adott magáról életjelet.

A kiskorú körülbelül 150 cm magas, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor szürke szabadidőnadrágot, rózsaszín felsőt és fehér sportcipőt viselt. A fényképét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A rendőrök nagy erőkkel keresik, és kérik a lakosság segítségét. Bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, a 112-es díjmentes segélyhívón, vagy akár névtelenség megőrzése mellett is lehet tenni.

 

