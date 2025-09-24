Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Hat elfogatóparancs miatt keresték, sátorban bujkálva fogták el a nagykanizsai férfit

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 20:35
magánlaksértéscsalásrendőrség
Régóta keresték a rendőrök a férfit. A 23 éves nagykanizsai lakossal szemben hat elfogatóparancs volt érvényben.

Régóta keresték a rendőrök azt a zalai férfit, akit egy összehangolt akció során kedden reggel sikerült elfogniuk. A 23 éves nagykanizsai lakossal szemben hat elfogatóparancs volt érvényben. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a police.hu oldalon számoltak be az esetről. Mint írták, a férfit nemcsak csalás és magánlaksértés miatt körözték, hanem azért is, mert nem kezdte el letölteni a korábbi bűncselekmények miatt kiszabott, összesen hat év négy hónap börtönbüntetését. A hat elfogatóparancs miatt a rendőrök különös figyelmet fordítottak elfogására – írja a Zaol.hu.

Fotó: Kindel Media /  Pexels.com

A rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök, a körzeti megbízottak és a bűnügyesek közös akciója vezetett eredményre. A többszörösen körözött férfira szeptember 23-án reggel Nagykanizsán csaptak le. A 23 éves helybéli a szülei háza mögött, egy erdős területen felállított sátorban bujkált. A rendőrök szerint a férfi az intézkedés során végig együttműködő volt, nem tanúsított ellenállást. Miután megbilincselték, előbb a nagykanizsai rendőrkapitányságra vitték, majd onnan a Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították.

 

