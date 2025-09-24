Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Mercédesz, Gellért névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Friss hírek a nagydorogi csecsemőgyilkosságról: Karácsonyig rácsok mögött marad a gyanúsított

nagydorogi csecsemőgyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 20:18
Nagydorogrendőrség
Három hónappal meghosszabbították Viktória letartóztatását. A nagydorogi csecsemőgyilkosság az egész országot megrázta.

Három hónappal meghosszabbították annak a 25 éves nőnek a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy brutálisan megölte kéthetes kisfiát Nagydorogon. A fiatal anya, Viktória továbbra sem hajlandó együttműködni a hatóságokkal, és ügyvédje szerint teljesen összeomlott. A Szekszárdi Járásbíróság döntése alapján karácsonyig biztosan rácsok mögött marad, noha az eredeti határidő szeptember 25-én járt volna le.

Azzal gyanúsítják, hogy brutálisan megölte kéthetes kisfiát Nagydorogon
Azzal gyanúsítják, hogy brutálisan megölte kéthetes kisfiát Nagydorogon. Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A nagydorogi csecsemőgyilkosság 2025. augusztus 20-án rázta meg az országot. A gyanúsított azzal a történettel állt elő, hogy séta közben rosszul lett és elájult, majd amikor magához tért, már nem találta a babakocsiban lévő kéthetes kisfiát. A kétségbeesett keresés órákon át tartott, rendőrök és kutató-mentők is átfésülték a környéket, végül egy földút mellett, a település határában találták meg a csecsemő holttestét. Az orvosszakértő megállapította, hogy a kicsi gyilkosság áldozata lett – írja az Origo.

Hallgat a nagydorogi tragédia gyanúsítottja

A történtek óta Viktória teljesen megtört, folyamatosan sír és egyre zavartabb, legutóbbi kihallgatásán pedig már vallomást sem volt hajlandó tenni, teljesen bezárkózott a nyomozók előtt. A falubeliek közben arról suttognak, hogy nem egyedül lehetett a tragédia elkövetője, de a hatóságok hivatalosan továbbra is egyedül őt gyanúsítják.

A kéthetesen elhunyt kisfiút, Zalánt időközben eltemették. A szertartás szűk családi körben, csendben zajlott a nagydorogi temetőben, de a falu lakói szerint a tragédia árnyéka továbbra is rátelepedett a településre – írja a Teol.hu. – Viktóriát emberöléssel gyanúsítják, amelyet egy tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére követett el – ez a vád az egyik legsúlyosabb, ami egy ilyen ügyben megfogalmazható.

A nyomozás továbbra is zajlik, de a fiatal nő egyre inkább elzárkózik, és a hatóságok szerint egyelőre nem mutat hajlandóságot arra, hogy feltárja a részleteket. A nagydorogi tragédia nyomai nemcsak a család, hanem az egész közösség életét megmérgezik, és a falu lakói karácsonyig biztosan nem számíthatnak arra, hogy választ kapnak a legfájóbb kérdéseikre.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu