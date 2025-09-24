Friss hírek a nagydorogi csecsemőgyilkosságról: Karácsonyig rácsok mögött marad a gyanúsított

Három hónappal meghosszabbították annak a 25 éves nőnek a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy brutálisan megölte kéthetes kisfiát Nagydorogon. A fiatal anya, Viktória továbbra sem hajlandó együttműködni a hatóságokkal, és ügyvédje szerint teljesen összeomlott. A Szekszárdi Járásbíróság döntése alapján karácsonyig biztosan rácsok mögött marad, noha az eredeti határidő szeptember 25-én járt volna le.

Azzal gyanúsítják, hogy brutálisan megölte kéthetes kisfiát Nagydorogon. Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A nagydorogi csecsemőgyilkosság 2025. augusztus 20-án rázta meg az országot. A gyanúsított azzal a történettel állt elő, hogy séta közben rosszul lett és elájult, majd amikor magához tért, már nem találta a babakocsiban lévő kéthetes kisfiát. A kétségbeesett keresés órákon át tartott, rendőrök és kutató-mentők is átfésülték a környéket, végül egy földút mellett, a település határában találták meg a csecsemő holttestét. Az orvosszakértő megállapította, hogy a kicsi gyilkosság áldozata lett – írja az Origo.

Hallgat a nagydorogi tragédia gyanúsítottja

A történtek óta Viktória teljesen megtört, folyamatosan sír és egyre zavartabb, legutóbbi kihallgatásán pedig már vallomást sem volt hajlandó tenni, teljesen bezárkózott a nyomozók előtt. A falubeliek közben arról suttognak, hogy nem egyedül lehetett a tragédia elkövetője, de a hatóságok hivatalosan továbbra is egyedül őt gyanúsítják.

A kéthetesen elhunyt kisfiút, Zalánt időközben eltemették. A szertartás szűk családi körben, csendben zajlott a nagydorogi temetőben, de a falu lakói szerint a tragédia árnyéka továbbra is rátelepedett a településre – írja a Teol.hu. – Viktóriát emberöléssel gyanúsítják, amelyet egy tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére követett el – ez a vád az egyik legsúlyosabb, ami egy ilyen ügyben megfogalmazható.

A nyomozás továbbra is zajlik, de a fiatal nő egyre inkább elzárkózik, és a hatóságok szerint egyelőre nem mutat hajlandóságot arra, hogy feltárja a részleteket. A nagydorogi tragédia nyomai nemcsak a család, hanem az egész közösség életét megmérgezik, és a falu lakói karácsonyig biztosan nem számíthatnak arra, hogy választ kapnak a legfájóbb kérdéseikre.