Szilánkosra vert csontok - ez a legbrutálisabb emberrablás, a zuglói áldozatot már eltemették

Emberrablás tárgyalásához, bilincsben, vezetőszáron hozták a Fővárosi Ítélőtábla épületébe a vádlottakat. Az első fokú ítélet szerint egy autólopásból élő bűnbanda rabolt el egy rivális tolvajt. Két napon át tartották fogva és kis híján agyonverték.

Az emberrablási ügy szereplői. Egy Ford Mustang ellopásával kezdődött minden Fotó: Bors

Emberrablás áldozata lett a az autótolvaj

Mint arról a Bors korábban beszámolt, az utóbbi évek legkegyetlenebb emberrablási ügyének áldozata lett H. Dominik. A férfi korábban a börtönben barátkozott össze B. Györggyel. Barátságuk egy lopott Ford Mustang miatt, azonban végleg megromlott. Miután a nagy értékű autónak nyoma veszett, egyik este György és a cimborái a lakásán keresték fel H. Dominikot. Majd a zuglói lakása előtt megverték, berakták egy autóba és az egyik közeli műhelyben tovább kínozták. Az emberrablók 20 millió forintot követeltek tőle, de nem fizetett. Amikor azt látták, hogy a kínzások ellenére sem tudnak belőle pénzt kicsikarni, ismét betuszkolták egy autóba és az egyik Gyömrői úti felüljáró alatt kidobták.

Az ügy véletlenül derült ki. A lopott Mustangot nem csak az alvilág, hanem a rendőrség is kereste. Első útjuk H. Dominikhoz vezetett. Amikor egy másik autólopás miatt a nyomozók kimentek az elrabolt tolvaj házához, azt látták, hogy össze van verve. A rendőröknek először azt mondta, hogy elesett a motorjával, aztán mégis elmesélte, hogy elrabolták, megverték és megfenyegették. A rendőrök az emberrablókat elfogták, volt akiket külföldről hoztak haza és olyan is volt, akit nyaralásról hazatérve, a repülőtéren vártak a Készenléti Rendőrök. H. Dominik később jó pénzért visszavonta volna a vallomását. A börtönben próbált egyezkedni állítólagos kínzóival. Felajánlotta nekik, ha fizetnek, visszavonja a vallomását. Ez a hír a rendőrökhöz is eljutott, de azt egy külön ügyként kezelték. Vagyis kezelték volna. H. Dominik ugyanis a börtönben életét veszítette. Sajtóértesülések szerint betegségben hunyt el.

Az ügy elsőrendű vádlottja, B. György a bíróságon Fotó: Bors

A tárgyalás kedden (szept. 23.) folytatódott volna, azonban az elsőrendű vádlott, B. György nem volt megelégedve kirendelt ügyvédjének munkájával és összeférhetetlenséget jelentett be. Ezt ügyvédje is megerősítette és kérte a bírót, hogy vegye le az ügyről. Mivel így B. György jogi képviselő nélkül maradt, a tárgyalást elnapolták.