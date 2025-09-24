Szilánkosra vert csontok - ez a legbrutálisabb emberrablás, a zuglói áldozatot már eltemették

Emberrablás tárgyalásához, bilincsben, vezetőszáron hozták a Fővárosi Ítélőtábla épületébe a vádlottakat. Az első fokú ítélet szerint egy autólopásból élő bűnbanda rabolt el egy rivális tolvajt. Két napon át tartották fogva és kis híján agyonverték.
Mint arról a Bors korábban beszámolt, az utóbbi évek legkegyetlenebb emberrablási ügyének áldozata lett H. Dominik. A férfi korábban a börtönben barátkozott össze B. Györggyel. Barátságuk egy lopott Ford Mustang miatt, azonban végleg megromlott. Miután a nagy értékű autónak nyoma veszett, egyik este György és a cimborái a lakásán keresték fel H. Dominikot. Majd a zuglói lakása előtt megverték, berakták egy autóba és az egyik közeli műhelyben tovább kínozták. Az emberrablók 20 millió forintot követeltek tőle, de nem fizetett. Amikor azt látták, hogy a kínzások ellenére sem tudnak belőle pénzt kicsikarni, ismét betuszkolták egy autóba és az egyik Gyömrői úti felüljáró alatt kidobták.
Az ügy véletlenül derült ki. A lopott Mustangot nem csak az alvilág, hanem a rendőrség is kereste. Első útjuk H. Dominikhoz vezetett. Amikor egy másik autólopás miatt a nyomozók kimentek az elrabolt tolvaj házához, azt látták, hogy össze van verve. A rendőröknek először azt mondta, hogy elesett a motorjával, aztán mégis elmesélte, hogy elrabolták, megverték és megfenyegették. A rendőrök az emberrablókat elfogták, volt akiket külföldről hoztak haza és olyan is volt, akit nyaralásról hazatérve, a repülőtéren vártak a Készenléti Rendőrök. H. Dominik később jó pénzért visszavonta volna a vallomását. A börtönben próbált egyezkedni állítólagos kínzóival. Felajánlotta nekik, ha fizetnek, visszavonja a vallomását. Ez a hír a rendőrökhöz is eljutott, de azt egy külön ügyként kezelték. Vagyis kezelték volna. H. Dominik ugyanis a börtönben életét veszítette. Sajtóértesülések szerint betegségben hunyt el.
A tárgyalás kedden (szept. 23.) folytatódott volna, azonban az elsőrendű vádlott, B. György nem volt megelégedve kirendelt ügyvédjének munkájával és összeférhetetlenséget jelentett be. Ezt ügyvédje is megerősítette és kérte a bírót, hogy vegye le az ügyről. Mivel így B. György jogi képviselő nélkül maradt, a tárgyalást elnapolták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.