Kicsoda Tyler Robinson? Ezt tudjuk eddig Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról

Charlie Kirk meggyilkolása az egész világot megrendítette. Közzétették a gyanúsított elkövető nevét is; a mindössze 22 éves Tyler Robinson-t csütörtökön vették őrizetbe. Spencer Cox, Utah kormányzója péntek reggeli sajtótájékoztatóján (magyar idő szerint délután 3 óra 30 perckor) jelentette be az elfogást. Bár sok információt egyelőre nem osztott meg arra hivatkozva, hogy a nyomozás most is zajlik, bizonyos dolgokat már tudhatunk a feltételezett elkövetőről.
A konzervatív politikai aktivistát, a 31 éves Charlie Kirköt szerdán lőtték le a Utah Valley Egyetemen tartott „Prove Me Wrong” vitasorozat közben. A támadó egy közeli épület tetejéről nyitott tüzet.A környék egyik biztonsági kamerájának videófelvételén lehetett látni, ahogy egy ismeretlen alak leugrik egy épületről és elmenekül a helyszínről.
A 33 órás hajtóvadászat után vették őrizetbe Tyler Robinson-t. A gyanúsított a Utah állambeli Saint George-ban él a szüleivel, a Zion Nemzeti Park közelében. Ez a település körülbelül 400 km-re van attól az egyetemi campustól, ahol Kirköt meggyilkolták. A fiú három gyermek közül a legidősebb, egy aktívan gyakorló mormon családból származik. A Utah Board of Higher Education megerősítette, hogy Robinson a középiskola után a Utah Állami Egyetemen kezdett, de végül nem fejezte be tanulmányait. Ezután a Dixie Technical College-hez jelentkezett tanoncnak, információk szerint a harmadik évében járt. Ekkorra azonban már erősödő politikai megnyilvánulásai voltak.
Szeptember 10-én a család egy vacsorai beszélgetésben tett említést arról, hogy Kirk meglátogatja az egyetemet. Tyler állítólag arra tett említést, hogy "Kirk tele van gyűlölettel".
A nemzetközi sajtó értesülései szerint Tyler Robinson édesapja ismerte fel a fiát az FBI által közreadott képeken. A fiú bevallotta tettét édesapjának, aki arra szólította fel, hogy adja fel magát. A fiú azt mondta, inkább öngyilkos lenne, minthogy ezt megtegye. Ezután kereste fel az édesapa egy közeli barátjukat, aki értesítette a hatóságokat.
A nyomozók Robinson szobatársát is kihallgatták, aki bemutatta a hatóságoknak egy Discord szerveren folytatott beszélgetéseiket. Egy 'Tyler' nevű felhasználó üzeneteiben arról beszélt, hogy át kell venni egy bizonyos pontról egy törölközőbe csavart, bokorba rejtett fegyvert. A hatóságok egy fás, füves területen találták meg a Mauser Model 98 típusú, 30-06 kaliberű ismétlőpuskát, törölközőbe csavarva. A fegyverhez tartozó töltényhüvelyeken különféle feliratokat találtak.
Robinson szerdán egy szürke Dodge Challengerrel érkezett az Utah Valley Egyetemre, helyi idő szerint 8:29-kor, körülbelül négy órával a lövés előtt. Bordó pólóban, világos rövidnadrágban és fekete sapkában látták a felvételen. A biztonsági kamerák rögzítették mozgását, a nyomozók később hasonló ruházatban találták meg.
A pénteki sajtótájékoztatón Spencer Cox kormányzó azt is elmondta, hogy Utah állam törvényei szerint a vádhatóságnak 3 napja van megtenni a vádindítványt, így Tyler Robinson első bírósági meghallgatása a jövő hét elején történhet meg.
