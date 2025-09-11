Durva baleset történt az M6-os autópályán, nagy a baj

Riasztották a tűzoltókat, azt követően, hogy szalagkorlátnak ütközött, majd megpördült a pályatesten egy gépkocsi az M6-os autópálya 15-ös kilométerszelvényénél, Budapest XXII. kerületének térségében, az M0-s autóút felé vezető oldalon.

Ketten utaztak a járműben, amelyet az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon - írja a katasztrófavédelem.