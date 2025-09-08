Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Hajmeresztő mutatvány: centiken múlt a tragédia az M0-s autóúton - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 18:55
Centiken múlt, hogy nem következett be a frontális baleset.
A Budapesti Autósok Közössége gyakran oszt meg érdekes vagy éppen ijesztő videókat a magyar utakról. Most egy friss felvételt mutattak meg az M0-s autóútról, ahol egy hajszálon múlt a frontális baleset.

A videón az látható, amint szeptember 5-én reggel, 7 óra 35 perc körül egy Škoda sofőrje hirtelen kitérő manőverrel áttért a szembesávba. Abban a pillanatban éppen egy kamion érkezett szemből, amelynek vezetője szinte a szalagkorlátot súrolta, hogy elkerülje az ütközést.

- jegyezte meg a portál.

A felvételen az is jól kivehető, hogy a személyautó vezetője nem vette figyelembe a sebességkorlátozásokat, és csak az utolsó pillanatban észlelte a maga előtt feltorlódott járműsort. A videó tanulsága egyértelmű: a figyelmetlenség és a szabályok semmibe vétele pillanatok alatt életveszélyes helyzeteket teremthet az utakon - írja a Budapesti Autósok Közössége.

Videón a vérfagyasztó eset:

 

