Teljes az útzár: baleset történt az M44-es Budapest felé vezető oldalán

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 13:10
A helyszínen zajlik a műszaki mentés.
Megint ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M44-es autóút Budapest felé vezető oldalán, a 91. kilométer közelében, a csabacsűdi lehajtónál.

Egy embert a mentőkkel közösen a műszaki mentést végző szarvasi hivatásos tűzoltók emeltek ki a járműből. A raj áramtalanította a gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
