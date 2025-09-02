Teljes az útzár: baleset történt az M44-es Budapest felé vezető oldalán

Megint ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M44-es autóút Budapest felé vezető oldalán, a 91. kilométer közelében, a csabacsűdi lehajtónál.

Egy embert a mentőkkel közösen a műszaki mentést végző szarvasi hivatásos tűzoltók emeltek ki a járműből. A raj áramtalanította a gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - számol be róla a katasztrófavédelem.