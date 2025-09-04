Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start ProgramKoós Boglárka
Miskei gyerekgyilkosság: letartóztathatják a nevelőapát

Miske
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 11:27
gyilkosságrendőrség
Könnyen lehet, hogy hamarosan a rácsok mögött találja magát a nevelőapa. A hatóságok ugyanis már indítványozták a letartóztatását. Miske közben mélységes gyászba borult.
Z. H.
Mint a Bors beszámolt róla, Miske mély gyászba borult, amióta egy kőkereszt mögött megtalálták a mindössze 22 hónapos kislány, Hannácska holttestét. Ismeretes, a gyanú szerint gyermeket nevelőapja, J. Dávid gyilkolta meg, akire édesanyja, Adrienn bízta rá a kislányt és 3 éves testvérét, amíg dolgozni ment. A nevelőapa ekkor végezhetett a kislánnyal, a holttestét pedig egy focipálya mögött álló kőkereszt mögé rejtette a bozótosba.

Miske megmelékezés a meggyilkolt kislányra, Bács-Kiskun megye, Fotó: Pozsgai Ákos
Miske gyászba borult a kislány halála óta Fotó: Petőfi Népe 

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrség őrizetbe vette a férfit, majd 14 év alatti gyermek sérelmére elkövetett emberölés gyanújával kihallgatta - számolt be róla a baon.hu.

Miske: a gyanúsított letartóztatását indítványozták

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a legsúlyosabb kényszerintézkedést, a letartóztatást indítványozta a férfival szemben, mivel súlyos, élet elleni bűncselekményt követett el hozzátartozója ellen, majd elmenekült. 

A letartóztatás célja a szökés megakadályozása, a gyanúsított jelenlétének biztosítása, a nyomozás befolyásolásának megakadályozása, valamint a bűnismétlés veszélyének elkerülése. A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni – közölte az ügyészség.

 

