Miskei gyerekgyilkosság: letartóztathatják a nevelőapát

Mint a Bors beszámolt róla, Miske mély gyászba borult, amióta egy kőkereszt mögött megtalálták a mindössze 22 hónapos kislány, Hannácska holttestét. Ismeretes, a gyanú szerint gyermeket nevelőapja, J. Dávid gyilkolta meg, akire édesanyja, Adrienn bízta rá a kislányt és 3 éves testvérét, amíg dolgozni ment. A nevelőapa ekkor végezhetett a kislánnyal, a holttestét pedig egy focipálya mögött álló kőkereszt mögé rejtette a bozótosba.

Miske gyászba borult a kislány halála óta Fotó: Petőfi Népe

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrség őrizetbe vette a férfit, majd 14 év alatti gyermek sérelmére elkövetett emberölés gyanújával kihallgatta - számolt be róla a baon.hu.

Miske: a gyanúsított letartóztatását indítványozták

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a legsúlyosabb kényszerintézkedést, a letartóztatást indítványozta a férfival szemben, mivel súlyos, élet elleni bűncselekményt követett el hozzátartozója ellen, majd elmenekült.

A letartóztatás célja a szökés megakadályozása, a gyanúsított jelenlétének biztosítása, a nyomozás befolyásolásának megakadályozása, valamint a bűnismétlés veszélyének elkerülése. A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni – közölte az ügyészség.