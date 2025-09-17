Szörnyű ütközés: Halálos baleset történt a 32-es főúton - Fotó!

Tragédiába torkollott a közlekedés a 32-es főúton, Jászberény és Hatvan között. Egy személyautó és egy teherautó ütközött össze a 23. kilométernél, a balesetnek halálos áldozata is lehet.

Halálos volt a 32-es úton történt borzalmas baleset.

Fotó: 32-es főút Facebook-csoport

A karambol következtében a személyautó az árokba borult. A helyszínre riasztott jászberényi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az utasokat. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy körülbelül 60 éves nőt súlyos sérülésekkel adtak át a mentőknek, míg egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel emeltek ki a roncsból.

A "32-es főút: Infók, balesetek, hírek" nevű Facebook-csoportban szemtanúk információi arról számoltak be, hogy a balesetnek sajnálatos módon egy halálos áldozata is van. A tragédia idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárták, a személyautók földutakon kerülhettek, a kamionforgalom azonban teljesen leállt, értesült a HEOL. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Az eset ismét rávilágít arra, hogy a forgalmas főutakon egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet.