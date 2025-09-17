Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nem várt tovább – otthon segítették világra a kisbabát Pest vármegyében

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 09:25
Kedd hajnalban érezte meg az első fájásokat a kismama. A mentőknek a helyszínen kellett levezényelniük a szülést.

Egy 30 év körüli, 39. hetében járó kismama kedd hajnalban érezte meg az első fájásokat Pest vármegyében. Az édesanya férjével együtt kórházba indult volna, ám a sors közbeszólt: a kisbaba nem akart tovább várni. A mentésirányító azonnal riasztotta a legközelebbi mentőegységet és a Peter Cerny koraszülött-mentőcsapatát, miközben telefonon igyekezett lelket önteni a fiatal szülőkbe. 

A mentők nem késlekedtek, világra hozták a kisbabát. Fotó: Gé

A helyszínre érkező bajtársak már tudták, nincs vesztegetni való idő: az anyukát nem lehet elszállítani, a baba itt és most világra jön. Néhány perccel később a hajnali csendet már egy egészséges kislány sírása törte meg. 

A család harmadik gyermekeként született meg Lana, akit az édesanyja és az életmentők együtt hoztak világra. A kislányt és büszke édesanyját a helyszíni vizsgálatokat követően stabil állapotban szállították kórházba a mentők. Az Országos Mentőszolgálat meghatottan gratulált a családnak, és boldog, egészséges életet kívánt a kis Lanának.

 

