Óriási a dugó az autópályán a Budapest felé vezető szakaszon - kerüld el, ha tudod!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 09:36
Ma sem kegyelmez a forgalom az autósoknak. 5 kilóméteres torlódás az M1-es autópályán.

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 22-es kilométernél az erős forgalom miatt közel 5 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, kerülje el ezt a szakaszt, ha nem akar dugóba keveredni. Az M1-es autópálya bővítése miatt a héten hétfőtől jelentős dugókra és hosszabb menetidőkre kell számítani. A Máv-csoport a Facebook-oldalán tájékoztatta az utazókat arról, hogy hogyan készültek fel az M1-es forgalomkorlátozására: hétfőtől a tatabányai fővonalon több vonatot vetnek be, több kocsi indul, és ha szükséges, buszokat is indítanak – tájékoztat a Kemma.hu.

A bővítések is lassítják a forgalmat az autópályán

Nem csak a bővítés, hanem balesetek is gyakran gondot okoznak az M1-esen. Korábban történt egy súlyos ütközés is, amikor egy személyautó és egy nyerges vontató karambolozott az autópálya 147-es kilométerénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon, Lébénynél. A múlt heti baleset tragikus következményekkel járt, ketten is elhunytak, köztük egy fiatal nő, aki a roncsok között halt tűzhalált.

Az M1-es autópálya forgalma tehát továbbra is komoly kihívást jelent az autósoknak, akiknek érdemes figyelniük az aktuális tájékoztatásokat, és lehetőség szerint alternatív útvonalat választaniuk, hogy elkerüljék a torlódásokat és a hosszabb menetidőt.

 

