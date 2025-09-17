Brutális ütközés: Autós tarolta le a motorost a budapesti zebránál - videó

Meghökkentő baleset történt a főváros XVI. kerületében, amelyet egy Tesla kamerái több szögből is rögzítettek. Egy figyelmetlen autós hátulról belehajtott egy motorosba, aki éppen elsőbbséget akart adni egy kerékpárosnak a zebrán.
Az esetnél nem működtek a gyalogátkelőt szabályozó lámpák, ezért a kamerás autó megállt, hogy átengedje a biciklist. Bár a kerékpáros nem szállt le a járműről, körültekintően, lassan haladt át a zebrán. A külső sávban érkező motoros szintén lassított, hogy biztonságosan elsőbbséget adjon. A mögötte haladó autós azonban elbambult, és nagy lendülettel hátulról a motorba rohant. Az ütközés következtében a motor felborult, de szerencsére a sofőr nem szenvedett súlyos sérüléseket.
A felvétel ékes bizonyítéka annak, hogy néhány másodpercnyi figyelmetlenség milyen komoly következményekkel járhat – különösen olyan kereszteződésekben, ahol a jelzőlámpák nem működnek. Ezúttal csupán az anyagi kár volt jelentős, de akár tragédia is történhetett volna, írja az Origo.
