Brutális csattanás rázta meg a 61-es főutat - teljesen lezárták

A rendőrség eddigi információi szerint egy betegszállító és egy autó ütközött össze ismeretlen körülmények között a 61-es főúton Attala és Kapospula között. A balesetnek sérültje is van, akit további vizsgálatokra kórházba szállítanak.

Fotó: rendőrség

A rendőri intézkedés és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták. Kerülni Jágónak és Nagyberki felé lehet.

Rengeteg baleset történt péntek délután

A Bors korábban beszámolt arról, hogy a hirtelen lezúduló csapadék miatt sok baleset történt a magyar utakon.

A 71-es főút 83-as és 84-es kilométere között, a Szigligetre vezető csomópontnál két személyautó ütközött össze. A járművekben csak a vezetők tartózkodtak, akik saját erejükből ki tudtak szállni. A helyszínre mentők érkeztek, a műszaki mentést a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Pápán, a Tókert utcában egy személyautó kerítésnek ütközött. A járműben egyedül a sofőr tartózkodott, akit a város hivatásos tűzoltói emeltek ki az autóból. A helyszínre mentő is érkezett, a tűzoltók pedig áramtalanították a gépkocsit.

A 82-es főút 62-es és 63-as kilométere között, a pannonhalmi Nyúl határában egy terepjáró és egy személyautó ütközött össze. A helyszínre a hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen három ember utazott, hozzájuk mentők érkeztek. Az érintett útszakaszt a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.