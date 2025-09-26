Halálos baleset Magyarországon: 22 éves férfi vesztette életét az ütközésben

Halálos baleset történt, miután mezőgazdasági vontatóval ütközött és meghalt egy autós a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Napkor és Sényő közötti útszakaszon péntek reggel, közölte a térségi rendőr-főkapitányság az MTI-vel. A két jármű a 4102-es út egyik útkanyarulatában karambolozott, a balesetben a személyautót vezető 22 éves ófehértói férfi a helyszínen életét vesztette, a másik jármű vezetője nem sérült meg.

Halálos baleset történt / Fotó: Freepik (Illusztráció)

A halálos baleset miatt nyomozás indult

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit

- közölte az MTI.