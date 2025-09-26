Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálos baleset Magyarországon: 22 éves férfi vesztette életét az ütközésben

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 10:50
gyászhalálos baleset
Tragikus kimenetele lett a karambolnak.
B. V.
A szerző cikkei

Halálos baleset történt, miután mezőgazdasági vontatóval ütközött és meghalt egy autós a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Napkor és Sényő közötti útszakaszon péntek reggel, közölte a térségi rendőr-főkapitányság az MTI-vel. A két jármű a 4102-es út egyik útkanyarulatában karambolozott, a balesetben a személyautót vezető 22 éves ófehértói férfi a helyszínen életét vesztette, a másik jármű vezetője nem sérült meg.

Halálos baleset történt
Halálos baleset történt / Fotó: Freepik (Illusztráció)

 

A halálos baleset miatt nyomozás indult

 

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit

- közölte az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu