Jusztina névnapja

Lecsapott az ítéletidő! Brutális balesetek hadát idézte elő országszerte

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 16:11
Azonnal értesítették a helyi mentő szolgálatokat a baleset helyszíneire.
Országszerte több baleset történt az esős és borús idő beköszöntével a délután folyamán, szinte egy időben, ahova a mentő egységek rohantak azonnal a bejelentés után.

alt=Országszerte több baleset helyszínére riasztották a mentősöket és a tűzoltókat
Országszerte több baleset helyszínére riasztották a mentősöket és a tűzoltókat / Fotó: Gé

 A 71-es főút 83-as és 84-es kilométere között, a Szigligetre vezető csomópontnál két személyautó ütközött össze. A járművekben csak a vezetők tartózkodtak, akik saját erejükből ki tudtak szállni. A helyszínre mentők érkeztek, a műszaki mentést a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Pápán, a Tókert utcában egy személyautó kerítésnek ütközött. A járműben egyedül a sofőr tartózkodott, akit a város hivatásos tűzoltói emeltek ki az autóból. A helyszínre mentő is érkezett, a tűzoltók pedig áramtalanították a gépkocsit.

A 82-es főút 62-es és 63-as kilométere között, a pannonhalmi Nyúl határában egy terepjáró és egy személyautó ütközött össze. A helyszínre a hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen három ember utazott, hozzájuk mentők érkeztek. Az érintett útszakaszt a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

 

 

 

