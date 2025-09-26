Lecsapott az ítéletidő! Brutális balesetek hadát idézte elő országszerte

Országszerte több baleset történt az esős és borús idő beköszöntével a délután folyamán, szinte egy időben, ahova a mentő egységek rohantak azonnal a bejelentés után.
A 71-es főút 83-as és 84-es kilométere között, a Szigligetre vezető csomópontnál két személyautó ütközött össze. A járművekben csak a vezetők tartózkodtak, akik saját erejükből ki tudtak szállni. A helyszínre mentők érkeztek, a műszaki mentést a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
Pápán, a Tókert utcában egy személyautó kerítésnek ütközött. A járműben egyedül a sofőr tartózkodott, akit a város hivatásos tűzoltói emeltek ki az autóból. A helyszínre mentő is érkezett, a tűzoltók pedig áramtalanították a gépkocsit.
A 82-es főút 62-es és 63-as kilométere között, a pannonhalmi Nyúl határában egy terepjáró és egy személyautó ütközött össze. A helyszínre a hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen három ember utazott, hozzájuk mentők érkeztek. Az érintett útszakaszt a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
