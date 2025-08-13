UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Tömeges baleset történt az M1-esen

m1
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 08:47
balesetkarambol
Többen egymásba rohantak az M1-esen.

Biatorbágy közelében több jármű karambolozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, ezért jelentős a torlódás a sztrádán – közölte az Útinform. Jelentésük szerint a 17-es kilométernél csak a legbelső sáv járható, a torlódás 5 kilométeres.

baleset
Baleset történt az M1-e autópályán. Több autó karambolozott. Fotó: Huszár Márk / heol.hu (képünk illusztráció)

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy egy kamion és két személyautó ütközött össze az említett sztrádaszakaszon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
