Tömeges baleset történt az M1-esen

Biatorbágy közelében több jármű karambolozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, ezért jelentős a torlódás a sztrádán – közölte az Útinform. Jelentésük szerint a 17-es kilométernél csak a legbelső sáv járható, a torlódás 5 kilométeres.
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy egy kamion és két személyautó ütközött össze az említett sztrádaszakaszon.
