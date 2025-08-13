Tömeges baleset történt az M1-esen

Biatorbágy közelében több jármű karambolozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, ezért jelentős a torlódás a sztrádán – közölte az Útinform. Jelentésük szerint a 17-es kilométernél csak a legbelső sáv járható, a torlódás 5 kilométeres.

Baleset történt az M1-e autópályán. Több autó karambolozott. Fotó: Huszár Márk / heol.hu (képünk illusztráció)

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy egy kamion és két személyautó ütközött össze az említett sztrádaszakaszon.