Ezt kerüld el: baleset miatt korlátozzák a forgalmat az M7-es autópályán

Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es autópálya 212-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Nagykanizsánál - írja a Katasztrófavédelem. A baleset következtében a jármű kereke kitörött. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
