Ilyen nincs és mégis van: Ismét kigyulladt egy busz - ez már a harmadik

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 13:16
Sajtóinformációk szerint egy újabb busz is kigyulladt csütörtökön Budapesten.

Ez immáron a harmadik ilyen eset az elmúlt 24 órában. Egy pótlóbusz motortere lángolt a XII. kerületi Alkotás utcában, a megállóban. A helyszínre érkező katasztrófavédők eloltották a tüzet. A buszon utas nem tartózkodott, a sofőr biztonságban elhagyta a járművet.

Teljesen leégett a kigyulladt busz szerdán
Fotó: Kovács Dávid

Kigyulladt buszok a fővárosban

A szerdai busz kigyulladása után ma újabb két jármű kapott lángra.  A ma reggeli buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak menekülni az utastérről a Németvölgyi úton. Többen ijedten figyelték, ahogy a sofőr a nála lévő poroltóval igyekszik akadályozni a tűz továbbterjedését, nem sok sikerrel.

