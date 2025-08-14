Ilyen nincs és mégis van: Ismét kigyulladt egy busz - ez már a harmadik

Ez immáron a harmadik ilyen eset az elmúlt 24 órában. Egy pótlóbusz motortere lángolt a XII. kerületi Alkotás utcában, a megállóban. A helyszínre érkező katasztrófavédők eloltották a tüzet. A buszon utas nem tartózkodott, a sofőr biztonságban elhagyta a járművet.
A szerdai busz kigyulladása után ma újabb két jármű kapott lángra. A ma reggeli buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak menekülni az utastérről a Németvölgyi úton. Többen ijedten figyelték, ahogy a sofőr a nála lévő poroltóval igyekszik akadályozni a tűz továbbterjedését, nem sok sikerrel.
