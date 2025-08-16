Teljes az útzár: törmelékek mindenütt, óriási a baj a magyar főúton

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 20:50
A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.
Riasztották a tűzoltókat, miután elhagyta az úttestet egy személygépkocsi a 66-os főút Sásd és Baranyajenő közötti szakaszán.

A helyszínen lévők még azelőtt áramtalanították a járművet, hogy megérkeztek a műszaki mentést végző sásdi hivatásos tűzoltók. A balesethez a mentőket is riasztották. Teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt, amelyen törmelékek vannak - írja a katasztrófavédelem.

 

