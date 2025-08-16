UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Most érkezett: roncsok borítják a magyar autópályát, nagy a baj

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 11:02
Több egység is dolgozik a mentésen.
Egymásba futott két személygépkocsi az M70-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Muraszemenye közelében, a 10. és a 11. kilométer között. A műszaki mentést végző letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanítják a járműveket. 

A helyszínre érkeztek a mentők is. Az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem

