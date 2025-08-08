Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Robbanásban halt meg két lányával együtt az apa, aki a lángok között utoljára felhívta feleségét

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 06:30
apagyermektragédiahaláleset
Az apuka munkahelyére vitte be a gyerekeit, aminek tragédia lett a vége.

Egy apuka halála előtt telefonált felségének, hogy megmentse két lányát, de tragikus módon mindhárman életüket vesztették egy robbanásban. A 32 éves Dylan Dnaielson és két lánya, a 12 éves Hayven és a 8 éves Fayeah július 29-én a nebraskai Fremontban található Horizon Biofuels üzemben tartózkodtak, amikor a tragikus baleset történt.

robbanás
Robbanás után hunyt el lányaival a munkahelyén az apa Fotó:  Pexels.com

A robbanás után összeomlott az üzem

Joey Spellerberg, Fremont polgármestere szerint a két lány egy orvosi vizsgálat előtt mentek be az üzembe, és arra vártak, hogy apjuk befejezze a munkát. Egy poros tűz robbanást idézett elő az üzemben, ami az épület egy részének összeomlásához vezetett. 

Sajnos, se az apa, se lányai nem tudtak elmenekülni, és mindhármuknak csak a holttestét találták meg. A mentőegységek küzdöttek a sűrű füsttel és a lángokkal, Daniel testét huszonnégy órával később fedezték fel.

A két lány holttestét még aznap este megtalálták - Számol be róla az Unilad.

Hayven és Fayeah féltestvérek voltak a legidősebb lány mostohaapja Robby Baker pedig egy helyi hírportálnak nyilatkozott az esetről.

Felhívta a feleségét, és elmondta, hol vannak a lányok, hogy küldjön valakit, aki kimenti őket, ő valahová beszorult, és körülötte minden lángokban áll

- nyilatkozta a férfi a KMTV Newsnak.

Az életünk ott van. Ki kell hoznunk őket

 - mondta akkor az édesapa, mielőtt a lángok martalékává vált volna.

Danielnek a főnöke engedte meg, hogy lányait a munkahelyre bevigye. A két lány emlékére GoFundMe oldalt hoztak létre a rokonok.

Hayven mindig is egy gyönyörű, vidám, gondoskodó és ragyogó napsugár marad, aki túl korán nyerte el angyalszárnyait

- olvasható Hayven oldalán.

Fayeah oldalára pedig ezt írta családja:

Olyan pezsgő személyisége volt, és minden szobát beragyogott, ahová belépett.

Az Amerikai Kémiai Biztonsági és Veszélyességi Vizsgálóbizottság augusztus 4-én bejelentette, hogy hivatalos vizsgálatot indított a robbantás ügyében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
