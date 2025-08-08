Robbanásban halt meg két lányával együtt az apa, aki a lángok között utoljára felhívta feleségét

Egy apuka halála előtt telefonált felségének, hogy megmentse két lányát, de tragikus módon mindhárman életüket vesztették egy robbanásban. A 32 éves Dylan Dnaielson és két lánya, a 12 éves Hayven és a 8 éves Fayeah július 29-én a nebraskai Fremontban található Horizon Biofuels üzemben tartózkodtak, amikor a tragikus baleset történt.
Joey Spellerberg, Fremont polgármestere szerint a két lány egy orvosi vizsgálat előtt mentek be az üzembe, és arra vártak, hogy apjuk befejezze a munkát. Egy poros tűz robbanást idézett elő az üzemben, ami az épület egy részének összeomlásához vezetett.
Sajnos, se az apa, se lányai nem tudtak elmenekülni, és mindhármuknak csak a holttestét találták meg. A mentőegységek küzdöttek a sűrű füsttel és a lángokkal, Daniel testét huszonnégy órával később fedezték fel.
A két lány holttestét még aznap este megtalálták - Számol be róla az Unilad.
Hayven és Fayeah féltestvérek voltak a legidősebb lány mostohaapja Robby Baker pedig egy helyi hírportálnak nyilatkozott az esetről.
Felhívta a feleségét, és elmondta, hol vannak a lányok, hogy küldjön valakit, aki kimenti őket, ő valahová beszorult, és körülötte minden lángokban áll
- nyilatkozta a férfi a KMTV Newsnak.
Az életünk ott van. Ki kell hoznunk őket
- mondta akkor az édesapa, mielőtt a lángok martalékává vált volna.
Danielnek a főnöke engedte meg, hogy lányait a munkahelyre bevigye. A két lány emlékére GoFundMe oldalt hoztak létre a rokonok.
Hayven mindig is egy gyönyörű, vidám, gondoskodó és ragyogó napsugár marad, aki túl korán nyerte el angyalszárnyait
- olvasható Hayven oldalán.
Fayeah oldalára pedig ezt írta családja:
Olyan pezsgő személyisége volt, és minden szobát beragyogott, ahová belépett.
Az Amerikai Kémiai Biztonsági és Veszélyességi Vizsgálóbizottság augusztus 4-én bejelentette, hogy hivatalos vizsgálatot indított a robbantás ügyében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.