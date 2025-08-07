Most kaptuk: Holtan találták a szépséges divattervezőt egy jachton!

Rejtélyes körülmények között hunyt el egy 33 éves ír divattervező, Martha Nolan-O’Slatarra, akit eszméletlen állapotban találtak meg a Ripple nevű jachton, a luxusnak számító Montauk Yacht Club kikötőjében, Long Islanden, kedd hajnalban.

Az ír divattervező holttestét saját jachtjában találták meg a long islandi kikötőben / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A divattervező életét már nem lehetett megmenteni

A nő élettársa riasztotta a segélyhívót, miután eszméletlenül talált rá a fedélzeten. Egy szemtanú szerint a férfi meztelenül rohant segítséget kérni. Több járókelő próbált újraélesztést végezni, de a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni Martha életét. A rendőrség szerint az elsődleges boncolás nem mutatott ki erőszakos halálra utaló jeleket, de halál pontos oka még vizsgálat alatt áll.

Martha, Carlow megyéből származott és 26 évesen költözött New Yorkba, hogy megvalósítsa álmát és saját divatmárkát indítson. Alapítója volt az East x East nevű resortwear márkának, amely a tengerparti eleganciáról volt ismert, és halála előtt nem sokkal sikeres pop-up eseményt tartott Montaukban.

Üzlettársa, Dylan Grace így emlékezett rá:

Nagyokat álmodtunk együtt, és többet nevettünk, mint amit mások valaha is megérthetnének. Áldott vagyok, hogy az életem része voltál

- olvasható a METRO cikkében.

A Montauk Yacht Club egyik tagja szerint Martha kedvelt személyiség volt a helyi közösségben.

Az ír rendőrség „megrázó veszteségként” jellemezte halálát.