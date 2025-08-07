Komoly baleset történt az M3-ason: négy sérült, teljes útzár!

Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 14:12
Súlyos közúti baleset történt szerda éjszaka az M3-as autópályán, Hort térségében, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, a 69-es kilométerszelvény közelében. Egy műszaki hibás személyautó Miskolc irányába tartott, amikor hirtelen a szalagkorlátnak ütközött. Az ütközést követően egy érkező kisteherautó – vélhetően a korlátozott látási viszonyok és a hirtelen helyzet miatt, már nem tudott időben fékezni és nagy sebességgel belerohant a veszteglő járműbe.

alt=Súlyos baleset történt az M3-as autópályán, a mentőszolgálatok azonnal a helyszínre siettek
Súlyos baleset történt az M3-as autópályán, a mentőszolgálatok azonnal a helyszínre siettek / Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A baleset következtében négy személy megsérült. 

Két sérültet a mentők súlyos, de stabil állapotban szállítottak kórházba, további két utast pedig könnyebb sérülésekkel láttak el 

– közölte a sajtóval Magyar Luca Zsuzsanna, a mentőszolgálat kommunikációs munkatársa az Origo információi szerin.

A helyszínre riasztott hatvani hivatásos tűzoltók elvégezték a járművek áramtalanítását és segédkeztek a mentésben. A baleset miatt az autópálya érintett szakaszát ideiglenesen teljes szélességében lezárták, de azóta a forgalmat újraindították.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Soltész Bálint szerint a vizsgálatok jelenleg is zajlanak annak tisztázására, pontosan mi vezetett a balesethez. Az ügyben rendőrségi eljárás indult.

A történtek a reggeli órákban jelentős fennakadásokat okoztak a környék forgalmában, sok autós hosszú várakozásra kényszerült.

 

