Most érkezett: Áramütés ért egy férfit és egy gyermeket egy felfújható medencében!

Súlyos áramütés történt a Szeben megyei Kerc településen, ahol egy 43 éves férfi és egy 9 éves gyermek életéért küzdenek az orvosok, akik a baleset következtében a vízben tartózkodtak.

A súlyos áramütés a medencében történt / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az áramütés oka még nem derült ki

A hatóságok közlése szerint egyelőre nem tisztázott, hogyan került áram a vízbe. A mentőegységek kiérkezésekor egyikük sem mutatott életjeleket.

A Maszol információi alapján a sérültek külföldi állampolgárok. Az eset súlyossága miatt mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.