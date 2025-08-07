Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett: Áramütés ért egy férfit és egy gyermeket egy felfújható medencében!

áramütés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 16:58
medencementő
Rengeteg kérdés még tisztázatlan.
Amy Mans
A szerző cikkei

Súlyos áramütés történt a Szeben megyei Kerc településen, ahol egy 43 éves férfi és egy 9 éves gyermek életéért küzdenek az orvosok, akik a baleset következtében a vízben tartózkodtak. 

alt=A súlyos áramütés a medencében történt
A súlyos áramütés a medencében történt / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az áramütés oka még nem derült ki

A hatóságok közlése szerint egyelőre nem tisztázott, hogyan került áram a vízbe. A mentőegységek kiérkezésekor egyikük sem mutatott életjeleket.

A Maszol információi alapján a sérültek külföldi állampolgárok. Az eset súlyossága miatt mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu