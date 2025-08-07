Most érkezett: Áramütés ért egy férfit és egy gyermeket egy felfújható medencében!

Súlyos áramütés történt a Szeben megyei Kerc településen, ahol egy 43 éves férfi és egy 9 éves gyermek életéért küzdenek az orvosok, akik a baleset következtében a vízben tartózkodtak.
A hatóságok közlése szerint egyelőre nem tisztázott, hogyan került áram a vízbe. A mentőegységek kiérkezésekor egyikük sem mutatott életjeleket.
A Maszol információi alapján a sérültek külföldi állampolgárok. Az eset súlyossága miatt mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.