Hátborzongató hírek érkeztek: nyomtalanul eltűnt egy repülőgép a levegőben, senki sem tudja, mi történhetett

A repülőgép hirtelen tűnt el minden vészjelzés vagy rádiós kapcsolat nélkül, ami azonnali keresőakciót indított a térségben.

Eltűnt egy repülőgép a Bass-szoros felett Fotó: Pexels illusztráció

Ké utassal a fedélzetén tűnt el egy repülőgép

Az eset hátborzongatóan hasonlít a Malaysia Airlines MH370-es járatának 2014-es eltűnésére két okból: a gép egy nagy vízfelület felett tűnt el, és nem érkezett semmilyen vészjelzés.

A kétszemélyes repülőgép augusztus 2-án, Tasmánia és Új-Dél-Wales között úján tűnt el a Bass-szoros felett. A gép körülbelül 12:45-kor szállt fel és a Condobolin közelében fekvő Hillston repülőtéren landolt volna.

A családtagok azonban 17 órakor riasztották a hatóságokat, amikor a repülőgép nem érkeztek meg, és semmilyen kapcsolat nem volt a párral.

Kötelező a rendszeres jelentkezés. A part elhagyásakor értesíteniük kellett volna a légiforgalmat

- nyilatkozta George Town-i repülőoktató, Eugene Reid, aki értetlenül áll az eltűnés előtt.

Az Ausztrál Tengerészeti Biztonsági Hatóság (AMSA) átfogó keresőakciót indított Észak-Tasmánia, a Bass-szoros és Dél-Victoria légterében, amely légi, tengeri és szárazföldi erőforrásokat is mozgósít. A kereséshez helikoptereket, repülőgépeket, kompot és rendőrségi hajókat is bevontak - írja a DailyStar.

A repülőt állítólag egy vészhelyzeti műholdas jeladóval szerelték fel, amelynek hibás működés esetén jeleznie kellett volna, de semmi nem utalt a problémára.

Nick Clark, tasmániai rendőrfelügyelő a médiának elmondta, hogy a pilóta nagyon tapasztalt és a helyi repülőklub tagja volt. Hozzátette azonban, hogy a gép új volt a férfi számára, mivel három-négy hónappal ezelőtt vásárolta.

Úgy tudjuk, hogy több repülést teljesített a baleset előtt, bármely vízfelület nehezen kutatható át. A legfontosabb, hogy ez még mindig keresőakció

- nyilatkozta a rendőrfelügyelő.