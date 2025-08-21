UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hátborzongató hírek érkeztek: nyomtalanul eltűnt egy repülőgép a levegőben, senki sem tudja, mi történhetett

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 21:30
Tasmániakeresőakcióeltűnés
A kis repülőgép két utast szállított, egy tapasztalt 70 éves pilótát, és egy 60-as éveiben járó nőt.

A repülőgép hirtelen tűnt el minden vészjelzés vagy rádiós kapcsolat nélkül, ami azonnali keresőakciót indított a térségben.

Eltűnt egy repülőgép a Bass-szoros felett
Eltűnt egy repülőgép a Bass-szoros felett Fotó: Pexels illusztráció

Ké utassal a fedélzetén tűnt el egy repülőgép

Az eset hátborzongatóan hasonlít a Malaysia Airlines MH370-es járatának 2014-es eltűnésére két okból: a gép egy nagy vízfelület felett tűnt el, és nem érkezett semmilyen vészjelzés.

A kétszemélyes repülőgép augusztus 2-án, Tasmánia és Új-Dél-Wales között úján tűnt el a Bass-szoros felett. A gép körülbelül 12:45-kor szállt fel és a Condobolin közelében fekvő Hillston repülőtéren landolt volna.

A családtagok azonban 17 órakor riasztották a hatóságokat, amikor a repülőgép nem érkeztek meg, és semmilyen kapcsolat nem volt a párral.

Kötelező a rendszeres jelentkezés. A part elhagyásakor értesíteniük kellett volna a légiforgalmat

- nyilatkozta George Town-i repülőoktató, Eugene Reid, aki értetlenül áll az eltűnés előtt.

Az Ausztrál Tengerészeti Biztonsági Hatóság (AMSA) átfogó keresőakciót indított Észak-Tasmánia, a Bass-szoros és Dél-Victoria légterében, amely légi, tengeri és szárazföldi erőforrásokat is mozgósít. A kereséshez helikoptereket, repülőgépeket, kompot és rendőrségi hajókat is bevontak - írja a DailyStar.

A repülőt állítólag egy vészhelyzeti műholdas jeladóval szerelték fel, amelynek hibás működés esetén jeleznie kellett volna, de semmi nem utalt a problémára.

Nick Clark, tasmániai rendőrfelügyelő a médiának elmondta, hogy a pilóta nagyon tapasztalt és a helyi repülőklub tagja volt. Hozzátette azonban, hogy a gép új volt a férfi számára, mivel három-négy hónappal ezelőtt vásárolta.

Úgy tudjuk, hogy több repülést teljesített a baleset előtt, bármely vízfelület nehezen kutatható át. A legfontosabb, hogy ez még mindig keresőakció

- nyilatkozta a rendőrfelügyelő.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu