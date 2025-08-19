UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Búcsúüzenetet írt az utas a lángoló és kényszerleszállást végrehajtó repülőgépen

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 13:55
KényszerleszállásOlaszország
Lángoló hajtóművel hajtott végre kényszerleszállást egy repülőgép Olaszországban

Felszállás közben hatalmas lángcsóvák törtek fel a német Condor Airlines Korfuból Düsseldorfba tartó repülőgépének hajtóművéből – írja a Metro.

repülőgép
Lángolt a repülőgép. kényszerleszállást hajtott végre (képünk illusztráció) 

A Boeing 273 utassal a fedélzetén Korfuról szállt fel. Az utasok pár perc múlva nagyon megijedtek, hiszen a gép nem emelkedett tovább, és elment az áram is. 

A szárny mellett hatalmas lángcsóvák törtek fel az egyik hajtóműből. A bajt észlelve a pilóták leállították a hajtóművet, majd negyvenpercnyi repülés után kényszerleszállást hajtottak végre az Olaszország déli részén fekvő Brindisi repterén.

Az utasok és a személyzet tagjai közül voltak, akik egy hotelben, mások a repülőtéren töltötték az éjszakát, majd másnap délelőtt fél tizenegykor egy mentesítőjárattal hazarepülhettek.

A drámai perceket hozó esetben senki sem sérült meg, és a légitársaság közleménye szerint az utasok egy pillanatig sem voltak veszélyben, a hajtóműnél látható narancssárga villanások oka egy az égéskamrában lezajló kémiai reakció volt. A kényszerleszállás oka egy tartományon kívüli paraméterjelzés volt, amelyet a hajtómű levegőellátásának zavara okozott.

Az egyik utas viszont azt nyilatkozta:  

Szörnyű élmény volt a gépen utazni, már elkezdtem megírni a búcsúüzeneteket a szeretteimnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
