Búcsúüzenetet írt az utas a lángoló és kényszerleszállást végrehajtó repülőgépen

Felszállás közben hatalmas lángcsóvák törtek fel a német Condor Airlines Korfuból Düsseldorfba tartó repülőgépének hajtóművéből – írja a Metro.

Lángolt a repülőgép. kényszerleszállást hajtott végre (képünk illusztráció)

A Boeing 273 utassal a fedélzetén Korfuról szállt fel. Az utasok pár perc múlva nagyon megijedtek, hiszen a gép nem emelkedett tovább, és elment az áram is.

A szárny mellett hatalmas lángcsóvák törtek fel az egyik hajtóműből. A bajt észlelve a pilóták leállították a hajtóművet, majd negyvenpercnyi repülés után kényszerleszállást hajtottak végre az Olaszország déli részén fekvő Brindisi repterén.

Az utasok és a személyzet tagjai közül voltak, akik egy hotelben, mások a repülőtéren töltötték az éjszakát, majd másnap délelőtt fél tizenegykor egy mentesítőjárattal hazarepülhettek.

A drámai perceket hozó esetben senki sem sérült meg, és a légitársaság közleménye szerint az utasok egy pillanatig sem voltak veszélyben, a hajtóműnél látható narancssárga villanások oka egy az égéskamrában lezajló kémiai reakció volt. A kényszerleszállás oka egy tartományon kívüli paraméterjelzés volt, amelyet a hajtómű levegőellátásának zavara okozott.

Az egyik utas viszont azt nyilatkozta: