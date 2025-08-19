UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
"Azt gondoltam, ennyi volt" – lángok csaptak fel a repülőgép hajtómővéből, videón a vérfagyasztó látvány

pánik
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 19:55
kigyulladtrepülő
Hatalmas volt az utasok között a pánik.
B. V.
Már a búcsúüzenetét fogalmazta egy utas, aki a Condor légitársasággal Korfuról Düsseldorfba tartott volna, amikor a Boeing 757-es típusú repülőgépnek hirtelen kényszerleszállásra volt szüksége, miután lángok törtek ki a hajtóművéből. A történtekről felvételek is készültek. Egyes hírek szerint a Condor járata már 11 ezer méteres magasságon járt, amikor "zavar lépett fel" a feszállást követően. A pilóták a gépet az olaszországi Brindisiben tették le végül biztonságban. Az utasok azonban így is halálra rémültek. 

A felszállást követően csaptak fel a lángok, kitört a pánik a repülőgépen
A felszállást követően csaptak fel a lángok, kitört a pánik a repülőgépen  Fotó: Unsplash

Kitört a pánik a repülőgépen

Hirtelen néhány másodpercre minden erő elment, és rájöttünk, hogy már nem emelkedünk tovább

– nyilatkozta egyikük, míg másikuk így fogalmazott:

Ez egy hihetetlenül borzalmas élmény volt. Már el is küldtem a búcsúüzeneteimet, mert azt hittem, ennyi volt. 

A hajtóműből hangos dörrenések közepette lőcsapó lángok a földről is láthatók voltak, többen fel is vették. A Condor szóvívője később közölte, valójában nem a hajtómű éget, másról volt szó:

A DE3665-ös járat 2025. augusztus 16-án Korfuból Düsseldorfba tartott, de Brindisibe kellett kitérnie. Az ok egy olyan paraméterjelzés volt, amely a normál tartományon kívül esett, amit a hajtómű levegőellátásának zavara okozott. A hibaüzenet miatt elővigyázatosságból döntöttek a leszállás mellett. Ez sem az utasokra, sem a személyzetre nem jelentett veszélyt

– magyarázták. A meghibásodott repülőgép jelenleg műszaki vizsgálaton van – írja a TheSun.

Videón a gépből feltörő lángok:

@leparisien

Flames erupted from the engine of a Condor Boeing 757 after colliding with a bird on Saturday night, shortly after takeoff from Corfu airport in Greece. On board flight DE3665, which was to fly from Corfu to, 273 passengers watched, from the windows, as the plane had just reached an altitude of 450 meters. The pilot immediately the affected engine and diverted the aircraft to, Italy, where he made an emergency landing without injury.

♬ son original - Le Parisien

 

