"Azt gondoltam, ennyi volt" – lángok csaptak fel a repülőgép hajtómővéből, videón a vérfagyasztó látvány

Már a búcsúüzenetét fogalmazta egy utas, aki a Condor légitársasággal Korfuról Düsseldorfba tartott volna, amikor a Boeing 757-es típusú repülőgépnek hirtelen kényszerleszállásra volt szüksége, miután lángok törtek ki a hajtóművéből. A történtekről felvételek is készültek. Egyes hírek szerint a Condor járata már 11 ezer méteres magasságon járt, amikor "zavar lépett fel" a feszállást követően. A pilóták a gépet az olaszországi Brindisiben tették le végül biztonságban. Az utasok azonban így is halálra rémültek.

A felszállást követően csaptak fel a lángok, kitört a pánik a repülőgépen Fotó: Unsplash

Kitört a pánik a repülőgépen

Hirtelen néhány másodpercre minden erő elment, és rájöttünk, hogy már nem emelkedünk tovább

– nyilatkozta egyikük, míg másikuk így fogalmazott:

Ez egy hihetetlenül borzalmas élmény volt. Már el is küldtem a búcsúüzeneteimet, mert azt hittem, ennyi volt.

A hajtóműből hangos dörrenések közepette lőcsapó lángok a földről is láthatók voltak, többen fel is vették. A Condor szóvívője később közölte, valójában nem a hajtómű éget, másról volt szó:

A DE3665-ös járat 2025. augusztus 16-án Korfuból Düsseldorfba tartott, de Brindisibe kellett kitérnie. Az ok egy olyan paraméterjelzés volt, amely a normál tartományon kívül esett, amit a hajtómű levegőellátásának zavara okozott. A hibaüzenet miatt elővigyázatosságból döntöttek a leszállás mellett. Ez sem az utasokra, sem a személyzetre nem jelentett veszélyt

– magyarázták. A meghibásodott repülőgép jelenleg műszaki vizsgálaton van – írja a TheSun.

Videón a gépből feltörő lángok: