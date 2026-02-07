Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
A saját poklából épít hidat Judit: két fia is nagyon ritka betegségben szenved

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 20:00
Judit élete örökre megváltozott, amikor kiderült, hogy gyermekei fejlődése nem a megszokott mederben halad. Az autizmus diagnózisa után az édesanya mindent megtett fiai fejlesztéséért, miközben nap mint nap megküzdenek a környezetük értetlenségével is. 

Az autizmus jelenléte egy családban alapjaiban írja felül a jövőről szőtt terveket és a hétköznapi rutint. Judit története nem csupán az elfogadásról szól, hanem arról a végtelen türelemről és erőről, amelyre akkor van szükség, ha egy szülőnek kétszeresen is szembe kell néznie a láthatatlan akadályokkal. Judit önmagát „két fordított gyermek anyukájaként” határozza meg. Ez a kifejezés nála nem csupán szófordulat: két fia, a 15 éves Levente és a 13 éves Bálint egy rendkívül ritka genetikai rendellenességgel, az ATRX szindrómával született.

Levi súlyos fogyatékkal és autizmussal él
A 15 éves Levi súlyos fogyatékkal és autizmussal született. Két hónapos volt, amikor tüdőgyulladás miatt kórházba került. Sokat küzdöttek az életéért Fotó: Lettner Krisztina 

Levi és Bálint is súlyos fogyatékkal és autizmussal született 

Levivel a terhesség zavartalan volt. Semmi nem utalt a bajra. Két hónapos korában egy ártatlan nátha tüdőgyulladásba csapott át, a kisfiú lélegeztetőgépre került, majd megállt a fejlődésben. Az orvosok akkor még oxigénhiányra gyanakodtak. Amikor Judit újra várandós lett Bálinttal, a genetikusok megnyugtatták: az esély arra, hogy megismétlődjön a betegség, szinte nulla. A sors azonban mást írt elő.

600-800 regisztrált van az egész világon, akit ezzel a szindrómával diagnosztizáltak. És az, hogy egy embernél kettő szülessen egymás után, az szinte a lehetetlen kategória

 – emlékszik vissza Judit.

Hamarosan bebizonyosodott, hogy gyermekei nem csupán másként érzékelik a világot, hanem súlyos értelmi fogyatékossággal és autizmussal élnek, ami folyamatos felügyeletet és speciális segítséget igényel.

A 13 éves Bálint, ahogyan bátyja, Levi, szintén a ritka genetikai betegséggel, az ATRX szindrómával született. A világon összesen 600-800 ember él ezzel a rendellenességgel Fotó: Lettner Krisztina 

A láthatatlan áldozat: Kitti története

A családban van egy „sima” gyermek is, a most 18 éves Kitti. Az ő sorsa talán a legmegrázóbb mellékszála a történetnek. Miközben a szülők minden erejükkel a két beteg fiú életben tartásáért és fejlesztéséért küzdöttek, Kitti „magától nőtt”. A kislány, aki egykor cserfes és életvidám volt, lassan bezárkózott. A teher túl nagy volt számára: nem tudott együtt élni a beteg testvérek agressziójával és a folyamatos feszültséggel, így egy időre nagyszülőkhöz költözött. Juditnak ezért a mai napig bűntudata van.

Folyamatos lelkiismeret-furdalásom van, hogy Kitti ennyire megszenvedte azt, hogy neki ilyen tesói vannak, és hogy én ezen a helyzeten nem tudtam neki segíteni.

 

Judit az édesanya, aki nap mint nap küzd a sorssal. Létrehozott egy alapítványt, ami hasonló sorsú családokon segít Fotó: beküldve

A család kettészakadása és az új egyensúly

A hatalmas nyomás alatt Judit házassága is megroppant. Egyedül maradt a két súlyosan fogyatékos, autista fiúval, akik értelmi szintje egy bölcsődéséhez hasonlítható. Másfél-két évvel ezelőtt azonban egy fájdalmas, de szükségszerű döntést hoztak a volt férjével: megosztották a terhet. Levi az édesapjához költözött, Bálint Juditnál maradt. Ez a döntés hozta meg a fordulatot: Kitti visszaköltözhetett az édesanyjához, és a család maradéka lélegzethez jutott.

Segítség a sorstársaknak: Mazsola Kuckó Alapítvány 

Judit a saját poklából épített hidat másoknak. Létrehozta a Mazsola Kuckó Alapítványt, amelynek kuratóriumi elnökeként olyan családokat segít, ahol súlyos fogyatékossággal élő gyermekeket nevelnek.

Az alapítvány célja, hogy támogassa ezeket a családokat abban, hogyan tud egy anya nő maradni, egyáltalán épelméjű ember maradni ebben a helyzetben.

Napközis programokat szerveznek, és hamarosan egy új helyszínen közösségi térrel, jógával és terápiával segítik azokat, akiknek – Judithoz hasonlóan – a feje tetejére állt a világa.

 

