A saját poklából épít hidat Judit: két fia is nagyon ritka betegségben szenved

Az autizmus jelenléte egy családban alapjaiban írja felül a jövőről szőtt terveket és a hétköznapi rutint. Judit története nem csupán az elfogadásról szól, hanem arról a végtelen türelemről és erőről, amelyre akkor van szükség, ha egy szülőnek kétszeresen is szembe kell néznie a láthatatlan akadályokkal. Judit önmagát „két fordított gyermek anyukájaként” határozza meg. Ez a kifejezés nála nem csupán szófordulat: két fia, a 15 éves Levente és a 13 éves Bálint egy rendkívül ritka genetikai rendellenességgel, az ATRX szindrómával született.

A 15 éves Levi súlyos fogyatékkal és autizmussal született. Két hónapos volt, amikor tüdőgyulladás miatt kórházba került. Sokat küzdöttek az életéért Fotó: Lettner Krisztina

Levi és Bálint is súlyos fogyatékkal és autizmussal született

Levivel a terhesség zavartalan volt. Semmi nem utalt a bajra. Két hónapos korában egy ártatlan nátha tüdőgyulladásba csapott át, a kisfiú lélegeztetőgépre került, majd megállt a fejlődésben. Az orvosok akkor még oxigénhiányra gyanakodtak. Amikor Judit újra várandós lett Bálinttal, a genetikusok megnyugtatták: az esély arra, hogy megismétlődjön a betegség, szinte nulla. A sors azonban mást írt elő.

600-800 regisztrált van az egész világon, akit ezzel a szindrómával diagnosztizáltak. És az, hogy egy embernél kettő szülessen egymás után, az szinte a lehetetlen kategória

– emlékszik vissza Judit.

Hamarosan bebizonyosodott, hogy gyermekei nem csupán másként érzékelik a világot, hanem súlyos értelmi fogyatékossággal és autizmussal élnek, ami folyamatos felügyeletet és speciális segítséget igényel.

A 13 éves Bálint, ahogyan bátyja, Levi, szintén a ritka genetikai betegséggel, az ATRX szindrómával született. A világon összesen 600-800 ember él ezzel a rendellenességgel Fotó: Lettner Krisztina

A láthatatlan áldozat: Kitti története

A családban van egy „sima” gyermek is, a most 18 éves Kitti. Az ő sorsa talán a legmegrázóbb mellékszála a történetnek. Miközben a szülők minden erejükkel a két beteg fiú életben tartásáért és fejlesztéséért küzdöttek, Kitti „magától nőtt”. A kislány, aki egykor cserfes és életvidám volt, lassan bezárkózott. A teher túl nagy volt számára: nem tudott együtt élni a beteg testvérek agressziójával és a folyamatos feszültséggel, így egy időre nagyszülőkhöz költözött. Juditnak ezért a mai napig bűntudata van.

Folyamatos lelkiismeret-furdalásom van, hogy Kitti ennyire megszenvedte azt, hogy neki ilyen tesói vannak, és hogy én ezen a helyzeten nem tudtam neki segíteni.