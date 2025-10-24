17 alkalommal halt meg 13 perc alatt egy férfi - halálközeli élménye még az orvosokat is sokkolta

A legtöbb ember akkor beszél halálközeli élményekről, amikor egy balesetet csupán kis híján él túl, vagy valamilyen váratlan egészségügyi komplikáció sodorja életveszélyes helyzetbe. Azonban egy brit férfi számára a fogalom egy sokkal meglepőbb történetet takar.
Ami a 39 éves John Williams-szel történt, az még az orvosokat is megdöbbentette.
2004 novemberében John a tengerparti Whitby városába utazott a párjával, hogy megünnepeljék a nő 40. születésnapját. Estéjük teljesen átlagosan indult: egy hangulatos vacsora, jó társaság a tengerparti friss levegőn. Viszont a vacsora közepén hirtelen forróságot, izzadást és szédülést érzett. Pillanatokkal később pedig összeesett.
Emlékei a mai napig homályosak arról, hogy pontosan mi történt, de arra emlékszik, hogy kék fények villogtak körülötte, miközben bevitték a kórházba súlyos szívroham gyanújával. Néhány órával később, amikor magához tért, gépek és orvosok vették körül, a teste pedig még mindig az életéért küzdött.
Szerencsés vagy. A szívrohamnál két lehetőség van: vagy élsz, vagy meghalsz. Nincs köztes állapot.”
- mondta neki orvosa.
Kiderült, hogy szívinfarktusa volt , de John története itt még nem ért véget.
Majdnem egy évvel később hármas szívkoszorúér-bypass műtétre készült egy leedsi magánkórházban. Bár tudta, hogy a beavatkozás során átmenetileg leállítják a szívét, különös nyugalom szállta meg.
Azt hinné az ember, hogy ideges vagyok, hiszen az orvosok felnyitnak és leállítják a szívemet, de valami furcsa nyugalom áradt szét bennem, amit soha korábban nem éreztem.
- emlékezett vissza.
Ahogy az operációra várt, érezni kezdte elhunyt apja és nagyapja jelenlétét.
Tudtam, hogy fizikailag nincsenek ott, de éreztem, hogy velem vannak. Mintha csak szerencsét kívántak volna a műtéthez.
Később, a beavatkozás közben, John szerint újra látta őket, ezúttal a mennyországban.
Egy szobában voltunk, és emlékszem, azt mondtam nekik: "Hamarosan találkozunk, alig várom, hogy újra lássalak titeket, olyan rég volt már."
John felidézte, hogy a nagyapja válasza meleg és kedves volt.
Megnőttél, mióta utoljára láttalak. Hamarosan újra találkozunk.
- mondta neki elhunyt nagyapja.
Az apja viszont határozottan szólt, miszerint két kislánya várja otthon, és még nem jött el az idő.
Amikor John magához tért, azt hitte, hogy csak közvetlenül a műtét után ébredt fel, de valójában több napos mesterséges kómából hozták vissza. Azt még ekkor nem tudta, hogy a műtét közben szívritmuszavara lett, ami miatt a szíve szabálytalanul vert, így többször is újra kellett éleszteni.
Összesen tizenhétszer állt le a szíve 13 perc alatt. Amikor lenézett a mellkasára, két téglalap alakú égésnyomot látott, bizonyítékaként annak, hogy újra kellett éleszteni. Bár nem tudja pontosan megmagyarázni, hogy mi történt, azt elárulta, hogy amit látott, egyszerre volt földöntúli és valóságos - írta a Unilad.
