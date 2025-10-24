BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
17 alkalommal halt meg 13 perc alatt egy férfi - halálközeli élménye még az orvosokat is sokkolta

halálközeli élmény
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 21:00
túlvilágszívinfarktus
Teljesen ledöbbentek az orvosok, amikor egy férfit pár perc leforgása alatt 17 alkalommal kellett újraéleszteni. Bár szó szerint küzdeni kellett életéért, egy egészen szokatlan halálközeli élménnyel tért vissza.

A legtöbb ember akkor beszél halálközeli élményekről, amikor egy balesetet csupán kis híján él túl, vagy valamilyen váratlan egészségügyi komplikáció sodorja életveszélyes helyzetbe. Azonban egy brit férfi számára a fogalom egy sokkal meglepőbb történetet takar.

Teljesen ledöbbentek az orvosok a férfi halálközeli élményétől.
Teljesen ledöbbentek az orvosok a férfi halálközeli élményétől. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Szokatlan halálközeli élményben volt része egy férfinak

Ami a 39 éves John Williams-szel történt, az még az orvosokat is megdöbbentette.

2004 novemberében John a tengerparti Whitby városába utazott a párjával, hogy megünnepeljék a nő 40. születésnapját. Estéjük teljesen átlagosan indult: egy hangulatos vacsora, jó társaság a tengerparti friss levegőn. Viszont a vacsora közepén hirtelen forróságot, izzadást és szédülést érzett. Pillanatokkal később pedig összeesett.

Emlékei a mai napig homályosak arról, hogy pontosan mi történt, de arra emlékszik, hogy kék fények villogtak körülötte, miközben bevitték a kórházba súlyos szívroham gyanújával. Néhány órával később, amikor magához tért, gépek és orvosok vették körül, a teste pedig még mindig az életéért küzdött.

Szerencsés vagy. A szívrohamnál két lehetőség van: vagy élsz, vagy meghalsz. Nincs köztes állapot.” 

- mondta neki orvosa.

Kiderült, hogy szívinfarktusa volt , de John története itt még nem ért véget.

A férfi szerencséje nem fogyott el 

Majdnem egy évvel később hármas szívkoszorúér-bypass műtétre készült egy leedsi magánkórházban. Bár tudta, hogy a beavatkozás során átmenetileg leállítják a szívét, különös nyugalom szállta meg.

Azt hinné az ember, hogy ideges vagyok, hiszen az orvosok felnyitnak és leállítják a szívemet, de valami furcsa nyugalom áradt szét bennem, amit soha korábban nem éreztem.

- emlékezett vissza.

Ahogy az operációra várt, érezni kezdte elhunyt apja és nagyapja jelenlétét.

Tudtam, hogy fizikailag nincsenek ott, de éreztem, hogy velem vannak. Mintha csak szerencsét kívántak volna a műtéthez.

Később, a beavatkozás közben, John szerint újra látta őket, ezúttal a mennyországban.

Egy szobában voltunk, és emlékszem, azt mondtam nekik: "Hamarosan találkozunk, alig várom, hogy újra lássalak titeket, olyan rég volt már."

John felidézte, hogy a nagyapja válasza meleg és kedves volt.

Megnőttél, mióta utoljára láttalak. Hamarosan újra találkozunk.

- mondta neki elhunyt nagyapja.

Az apja viszont határozottan szólt, miszerint két kislánya várja otthon, és még nem jött el az idő.

Amikor John magához tért, azt hitte, hogy csak közvetlenül a műtét után ébredt fel, de valójában több napos mesterséges kómából hozták vissza. Azt még ekkor nem tudta, hogy a műtét közben szívritmuszavara lett, ami miatt a szíve szabálytalanul vert, így többször is újra kellett éleszteni. 

Összesen tizenhétszer állt le a szíve 13 perc alatt. Amikor lenézett a mellkasára, két téglalap alakú égésnyomot látott, bizonyítékaként annak, hogy újra kellett éleszteni. Bár nem tudja pontosan megmagyarázni, hogy mi történt, azt elárulta, hogy amit látott, egyszerre volt földöntúli és valóságos - írta a Unilad.

 

