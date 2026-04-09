Széles Diána az országjáráson: Ne hagyjuk, hogy a rombolás győzzön!

Orbán Viktor beszéde előtt több politikus is felszólalt az országjárás egyik utolsó állomásán, Debrecenben. Széles Diána, Hajdú-Bihar vármegye, 2. számú egyéni választókerületének fideszes jelöltje beszédében kiemelte: "Ne hagyjuk, hogy a rombolás győzzön!"

2026.04.09.Orbán Viktor-Országjárás-Debrecen

Széles Diána az országjáráson: Tudják az emberek, hogy tőlünk, a Fidesztől mire számíthatnak

Mi kell ahhoz, hogy Debrecen megmaradjon? Stabil alap, biztonság. Ki biztosítja most a stabilitást, a fejlődést és a biztonságot? Csak a Fidesz biztosítja

– jelentette ki. Szavai szerint vasárnap a biztonság és a bizonytalanság között döntünk. Szerinte a biztonság azt jelenti, hogy megvédjük a családjainkat, a hazánkat.

És arra kérek mindenkit, hogy ezt ne kockáztassuk, ne kockáztassunk hamis alaptalan ígéretekre, a bizonytalanságra, hanem válasszuk a biztosat. Tudják az emberek, hogy tőlünk, a Fidesztől mire számíthatnak. Arra számíthatnak, hogy megvédjük őket, hogy stabilitást, biztonságot és fejlődést hozunk a városba. Ezt csináljuk évek óta. Mit tud adni a kalandor másik oldal? Mit tudnak adni? Mit tettek ők Debrecenért? Soha semmit nem tettek Debrecenért és a térségért

– jelentette ki Széles Diána, aki hozzátette, hogy nem szabad kockáztatni hamis ígéretekért.

"Azt érzem, hogy mi ki fogunk állni a hazánkért vasárnap" - fogalmazott. Hozzátette: a Fidesz tudja biztosítani a jövőt. A háborúban nincs fejlődés, csak rombolás. "Ne hagyjuk, hogy a rombolás győzzön!"