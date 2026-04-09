Kelemen Hunor Debrecenben: Mi nem határon túli magyarok vagyunk, hanem határtalanul magyarok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 18:49
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is felszólalt Debrecenben.
Azt mondta, ő otthon úgy tanulta, hogy nem fordíthatunk hátat a barátainknak. Úgy fogalmazott, felelősek vagyunk egymásért, Orbán Viktornak ez pedig a mindennapi munkájában is megmutatkozott. 

Fotó: Berbuch Richárd Dávid /  Hajdú-Bihari Napló

Felidézte: Annak érdekében, hogy akik a mai Magyarország határain kívül rekedtek újra közjogi értelemben is a nemzethez tartozzanak, Orbán Viktor alkotmányt módosított.

Az erdélyi párt elnöke arról beszélt, nehéz időket élünk. Hozzátette: 16 év nem kevés idő, de ez tapasztalat.

Ilyenkor pedig a 16 év kormányzás tapasztalatát meg kell őrizni.

Hozzátette: az erdélyi magyarokról beszéltek a kampányban. Volt, aki az állampolgárságot, volt aki a szavazati jogot kifogásolta.

Mi nem határon túli magyarok vagyunk, hanem határtalanul magyarok

– jelentette ki. Azt mondta, ne féljen egyetlen ember sem a határon túliaktól.

Hozzátette: meg akarják őrizni azon jogaikat, amelyet sikerült megszerezni. Az RMDSZ elnöke kifejtette, egy nyárádmenti magyar ember felhívta, és arra kérte mondja el itt az üzenetét. Elmondta, nehéz időkben olyan vezetőre van szükség, aki meg tudja védeni az országot és a nemzetet. Aki egy évre néz előre, az gabonát vet. Aki tíz évre néz előre, gyümölcsfát ültet. Aki emberöltőre néz előre, az gyermeket nevel. Azt is mondta, az igazi vezető emberöltőkre néz előre. 

Ezért támogatja a nagy többség Orbán Viktort Kelemen Hunor közlése szerint.

