Áram nélküli sötét házba térhet haza a leukémiás Zolika - jövő héten kikapcsolják az áramot

Nagyon nehéz helyzetbe került a 12 éves leukémiás Zolika édesanyja, aki egyedül maradt négy gyermekével. Krisztina sokszor ételt is alig tud tenni az asztalra, most pedig ki fogják kapcsolni az áramot a házban, ha jövő hétig nem szedi össze rá a pénzt. Az emberek segítségét kéri, hogy kilábaljanak valahogy ebből a kilátástalan helyzetből, amiben a férje és a rokonok is magukra hagyták őket.
Krisztina egy tanyán él 3 lányával és kisfiával Hortobágy közelében, Szászteleken. Miután az édesapa pár hónapja magukra hagyta őket, Krisztina egyedül látja el a családot, de nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Krisztina korábban már elvesztette egy kisfiát, Nándika ugyanis halva született. Amikor a másik kisfiáról, Zolikáról 9 éves korában kiderült, hogy leukémiás, az anya úgy érezte, nem bírja tovább. A lesújtó hír után kezdődött igazán a család kálváriája.
A leukémia kezelése miatt Zolikával folyamatosan kemoterápiára kellett járni, mindezt autó nélkül, úgy, hogy az otthonuktól 6 kilométerre van a legközelebbi állomás.
A leukémia tünetei miatt Zolika ráadásul sokszor nagyon rosszul volt, így előfordult, hogy le kellett szállniuk a buszról, mert Zolikára rájött a rosszullét.
3 év kihagyás után Csuka Zolika a napokban Hortobágyon kezdte meg az iskolát, ahol kollégiumban lakik 3 lány testvérével együtt. Máshogy nem tudnának eljutni az iskolába, csak napi 12 kilométer séta és ingázás árán. Így most az a rendszer, hogy hétfőn jön értük az iskolabusz, ami pénteken hazaviszi őket.
Krisztina azonban nem tud megnyugodni, attól tart, hogy gyerekeit már egy áram nélküli sötét ház fogja hazavárni.
A szolgáltató ugyanis kikötötte: jövő héten megtörténik a házukban az áram kikapcsolása.
Ha az édesanya nem tudja befizetni a számlákat, jövő héttől nem lesz áram a házban, ami különösen nagy baj, mert gáz nincs a házban, Krisztina egy villanyrezsón főz a gyerekeknek.
Ha mindez még nem lenne elegendő, az édesanya azt sem tudja, hogy hogyan fogja kifizetni a gyerekek kollégiumi díját.
A gyerekeket szeptember elsején úgy kellett útnak ereszteni, hogy nem tudott nekik tisztasági csomagot, illetve elegendő ruhát pakolni a kollégiumba.
Sőt, sokszor még az sem biztos, hogy kerül-e étel az asztalra.
Zolika betegsége miatt Krisztinának ott kellett hagynia a munkáját, ő járt vele a kórházba a kezelésekre, illetve ő volt vele otthon, amíg a kisfiú magántanulóként próbálta tartani a lépést osztálytársaival. Krisztina álma egy kis robogó, amivel legalább a közelben lévő állomásra el tudna jutni, ugyanis ő évek óta súlyos asztmás, így a hosszú séta neki különösen megterhelő. A helyzetet jelenleg teljesen kilátástalannak látja, ezért kéri az embereket, hogy kapcsolódjanak be a gyűjtésébe.
Ha te is segítenél, hogy Zolika és testvérei kollégiumban lakhassanak és ne a sötét, áram nélküli házba térjenek haza, akkor azt megteheted a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány oldalán keresztül, ahol Csuka Zolika betegségéről is bővebben olvashatsz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.