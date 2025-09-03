Áram nélküli sötét házba térhet haza a leukémiás Zolika - jövő héten kikapcsolják az áramot

Nagyon nehéz helyzetbe került a 12 éves leukémiás Zolika édesanyja, aki egyedül maradt négy gyermekével. Krisztina sokszor ételt is alig tud tenni az asztalra, most pedig ki fogják kapcsolni az áramot a házban, ha jövő hétig nem szedi össze rá a pénzt. Az emberek segítségét kéri, hogy kilábaljanak valahogy ebből a kilátástalan helyzetből, amiben a férje és a rokonok is magukra hagyták őket.

Fotó: Beküldött

Krisztina egy tanyán él 3 lányával és kisfiával Hortobágy közelében, Szászteleken. Miután az édesapa pár hónapja magukra hagyta őket, Krisztina egyedül látja el a családot, de nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Krisztina korábban már elvesztette egy kisfiát, Nándika ugyanis halva született. Amikor a másik kisfiáról, Zolikáról 9 éves korában kiderült, hogy leukémiás, az anya úgy érezte, nem bírja tovább. A lesújtó hír után kezdődött igazán a család kálváriája.

A leukémia kezelése miatt Zolikával folyamatosan kemoterápiára kellett járni, mindezt autó nélkül, úgy, hogy az otthonuktól 6 kilométerre van a legközelebbi állomás.

A leukémia tünetei miatt Zolika ráadásul sokszor nagyon rosszul volt, így előfordult, hogy le kellett szállniuk a buszról, mert Zolikára rájött a rosszullét.

Leukémiás Zolika szeptemberben végre elkezdhette az iskolát

3 év kihagyás után Csuka Zolika a napokban Hortobágyon kezdte meg az iskolát, ahol kollégiumban lakik 3 lány testvérével együtt. Máshogy nem tudnának eljutni az iskolába, csak napi 12 kilométer séta és ingázás árán. Így most az a rendszer, hogy hétfőn jön értük az iskolabusz, ami pénteken hazaviszi őket.

Krisztina azonban nem tud megnyugodni, attól tart, hogy gyerekeit már egy áram nélküli sötét ház fogja hazavárni.

A szolgáltató ugyanis kikötötte: jövő héten megtörténik a házukban az áram kikapcsolása.

Ha az édesanya nem tudja befizetni a számlákat, jövő héttől nem lesz áram a házban, ami különösen nagy baj, mert gáz nincs a házban, Krisztina egy villanyrezsón főz a gyerekeknek.

Teljesen kilátástalan a helyzet

Ha mindez még nem lenne elegendő, az édesanya azt sem tudja, hogy hogyan fogja kifizetni a gyerekek kollégiumi díját.

A gyerekeket szeptember elsején úgy kellett útnak ereszteni, hogy nem tudott nekik tisztasági csomagot, illetve elegendő ruhát pakolni a kollégiumba.

Sőt, sokszor még az sem biztos, hogy kerül-e étel az asztalra.