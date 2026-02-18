„Az exem üldöz azóta, hogy szakítottam vele”

Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy korábban sok csalódás érte, mégis nyitott az ismerkedésre. Ez azonban az exe miatt nem megy olyan könnyen...

Az exférfi követi a nőt a szakítás után is

Fotó: Daniel Reche / Pexels (Képünk illusztráció)

Megszállottá vált az exbarát

A most 57 éves nő sosem ment férjhez, de sok kapcsolata volt már, köztük jó és rossz is. Nemrég szakított egy férfivel, „Bill”-lel, akivel három éve egy kaszinóban ismerkedett meg egy üdülőhelyen.

Eleinte boldog voltam, de idővel megváltoztak a dolgok. Mivel mindig ugyanazokra a helyekre jártunk, nehéz volt szakítani vele. Próbáltam, de Bill mindig visszakönyörögte magát, én pedig újra és újra visszafogadtam, főleg azért, mert bűntudatom volt, amiért megbántottam. Négy hónappal ezelőtt végleg szakítottam vele, miután nagyon udvariatlanul viselkedett. Később egy szomszédom mondta, hogy Bill zaklat engem. Bill ezt tagadja, pedig bizonyítékaim vannak rá.

- fejtette ki a nő, aki segítséget kért, ugyanakkor hozzátette, valamiért még mindig vonzódik a férfihez, ráadásul ő az egyetlen férfi az életében, aki valaha azt mondta neki, hogy szereti. Megjegyezte, tudja, hogy a zaklatás annak a jele, hogy mentálisan nincs rendben, ezért szeretne túllépni rajta.

Exprobléma: a párkapcsolati szakértő válaszol

A szakértő kifejtette, ha a nő még mindig ugyanazokra a helyekre jár, mint a férfi, ideje megváltoztatnia a szokásait. Ha nyitott marad az ismerkedésre, akkor valószínűleg nem ő lesz az egyetlen, aki kimondja, hogy szereti. Terápiát is javasolt neki, amely több helyen ingyenesen vagy kedvezményesen elérhető - írja a nypost.com.