"Mosolyog, de tudom, hogy fáj neki” - Örök mosolygó betegségben szenved a kis Laurent

A 8 éves Laurent egy elképesztően ritka betegséggel, a Pitt–Hopkins szindrómával küzd, amelyet gyakran „örök mosolygó betegségnek” is neveznek. Ez a genetikai rendellenesség rendkívül ritka: az előfordulási aránya kevesebb, mint 0,01%. Ez az alattomos kór olyan ritka, hogy a világon is csak néhány ezer embert érint!

Laurent mosolya mindent elárul: reményt, kitartást és azt a hihetetlen erőt, amivel egy kisfiú nap mint nap harcol a csodákért (Forrás: olvasói)

„Örökké mosolyog, még akkor is, ha nem tud járni”

A szindróma következményei kegyetlenek: Laurent nem tud beszélni, és az önálló élet mindennapi apróságai is elérhetetlenek számára. Gyakran küzd légzési nehézségekkel, emésztési problémákkal, és teste nem engedelmeskedik, mégis: Laurent mosolyog.

Laurent igazi örömbaba volt. Nem beszél, nem jár, de mosolyog. Ritkán sír, csak akkor, ha tényleg erős fájdalmai vannak

– meséli Laurent édesanyja, Gulyás Marietta.

Már 6 hónapos korában gyanús volt, hogy Laurent nem fejlődik úgy, ahogy kellene. Orvostól orvosig jártak Miskolctól Debrecenig, mégis hároméves koráig nem kaptak pontos diagnózist.

A genetikus is azt mondta, túl szép a kisfiam arca ahhoz, hogy szindrómás legyen. Akkor még nem sejtettük, mivel állunk szemben

– emlékezik vissza az anya.

A Pitt–Hopkins szindróma egy ritka genetikai betegség, amelyet a TCF4 gén hibája okoz. Jellemző rá a súlyos értelmi fogyatékosság, a beszéd hiánya vagy korlátozottsága, valamint gyakori mozgás és légzészavarok. Az arcvonások is jellegzetesek: széles száj, telt ajkak, ritkás fogazat, rövid és széles orr, felfelé forduló orrnyílásokkal, mélyen ülő szemek, ívelt szemöldök és magas homlok. Bár oki kezelés nincs, a fejlesztések, terápiák és gyógyszeres támogatás javíthatják az életminőséget.

A családnak nemrég felcsillant a remény: a Borsóház Rehabilitációs Központban biztató hírt kaptak. Ha Laurent rendszeres, célzott terápiát kapna, van esély arra, hogy megtanuljon járni!

Minden szülő álma, hogy gyermeke önálló lehessen, ez azonban Laurent számára nem adatott meg. Borsod megyében mindenhová elvittük fejlesztésre, de sajnos nem láttunk valódi előrelépést. Ma már nem is értem, miért nem kerestem korábban más megoldást. Nemrég Solymáron, a Borsóházban felmérték Laurent állapotát, és kimondták: van remény, van fény az alagút végén. Hihetetlen erőt és lelkesedést adott ez nekem! Lehet, hogy Laurent egyszer járni fog? Talán nem is lehetetlen… Számunkra ez az álom most elérhető közelségbe került, de anyagilag sajnos nem tudjuk vállalni.

– meséli lelkesen és egyben megtörten az anyuka.