Rettenet, csak a holttestek maradtak a helikopterbaleset után

Még január 20-án eltűnt egy városnéző helikopter a Japánban található Aszó-hegy közelében, a gépen három ember utazott. Úgy tűnik, most a vulkán kráterében megtalálták a holttestüket.
A gépen két tajvani turista – egy 41 éves férfi és egy 36 éves nő –, valamint a 64 éves japán pilóta tartózkodott. A helikopter január 20-án, helyi idő szerint délelőtt 10:52 körül hagyta el az Aso Cuddly Dominion állatkertet, majd eltűnt a hegy csúcsa közelében, Japán Kumanoo prefektúrájában. Ez aznap már a gép harmadik útja volt, egészen addig semmi probléma nem olt vele.
A jármű GPS-ét utoljára az Aso-kráter közelében észlelték. 11:04 körül az egyik utas értesítette a hatóságokat a közelgő katasztrófáról, ám a segítség sajnos az erős szél és a vulkáni gázok miatt nem tudott a helyszínre érkezni.
A családtagok a hatóságok megkeresését követően beleegyeztek abba, hogy a mentési műveleteket biztonsági okokból felfüggesszék. Sokáig úgy tűnt, több fejlemény már nem is lesz az ügyben, mígnem a hatóságok február 19-én megerősítették, hogy megtalálták az eltűnt utasok holttestét.
A hatóságok a baleset óta drónok segítségével keresték a lezuhant helikoptert és az utasokat. Végül sikeresen megtalálták a lezuhant gép roncsait, közelében pedig az utasok holttesteit. A People szerint a hatóságok most a balesetben érintettek földi maradványainak kimentésén dolgoznak, hogy családjuk méltó búcsút tudjon tőlük venni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.