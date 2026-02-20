Rettenet, csak a holttestek maradtak a helikopterbaleset után

Még január 20-án eltűnt egy városnéző helikopter a Japánban található Aszó-hegy közelében, a gépen három ember utazott. Úgy tűnik, most a vulkán kráterében megtalálták a holttestüket.

A vulkánban leltek a nyomukra

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A gépen két tajvani turista – egy 41 éves férfi és egy 36 éves nő –, valamint a 64 éves japán pilóta tartózkodott. A helikopter január 20-án, helyi idő szerint délelőtt 10:52 körül hagyta el az Aso Cuddly Dominion állatkertet, majd eltűnt a hegy csúcsa közelében, Japán Kumanoo prefektúrájában. Ez aznap már a gép harmadik útja volt, egészen addig semmi probléma nem olt vele.

A jármű GPS-ét utoljára az Aso-kráter közelében észlelték. 11:04 körül az egyik utas értesítette a hatóságokat a közelgő katasztrófáról, ám a segítség sajnos az erős szél és a vulkáni gázok miatt nem tudott a helyszínre érkezni.

A családtagok a hatóságok megkeresését követően beleegyeztek abba, hogy a mentési műveleteket biztonsági okokból felfüggesszék. Sokáig úgy tűnt, több fejlemény már nem is lesz az ügyben, mígnem a hatóságok február 19-én megerősítették, hogy megtalálták az eltűnt utasok holttestét.

Drónokkal repültek a vulkánhoz

A hatóságok a baleset óta drónok segítségével keresték a lezuhant helikoptert és az utasokat. Végül sikeresen megtalálták a lezuhant gép roncsait, közelében pedig az utasok holttesteit. A People szerint a hatóságok most a balesetben érintettek földi maradványainak kimentésén dolgoznak, hogy családjuk méltó búcsút tudjon tőlük venni.