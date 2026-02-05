Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk a döbbenetes hírt: helikopter-baleset történt egy rendőrségi akció során, mindenkit arra kértek, hogy ne hagyják el az otthonukat

helikopter-baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 09:28
lövöldözésrendőrség
Lezuhant egy helikopter egy rendőrségi lövöldözés helyszíne közelében. A helikopter-baleset pontos körülményeit még vizsgálják.
N.T.
A szerző cikkei

Egy bűnüldöző szervekhez tartozó helikopter lezuhant az arizonai Flagstaff városában, helyi idő szerint szerda este – közölte a Page-i rendőrkapitányság. Az incidens a történelmi 66-os út északi részén, a Thomson Street és a Mark Lane közötti területen történt. A nyomozók szerint a lövöldözés során egyetlen rendőr sem sérült meg, és a gyanúsítottat őrizetbe vették. A rendőrség egyelőre nem erősítette meg, hogy megsérült-e valaki az Arizonai Közbiztonsági Minisztérium (DPS) helikopter-balesetében.

Helikopter-baleset Arizonában: rendőrségi akció közben történt a baj
Helikopter-baleset Arizonában: rendőrségi akció közben történt a baj 
Fotó: Illusztráció - ANP via AFP/Robin Utrecht

Helikopter-baleset Arizonában

Egy helyi lakos, Amanda Brewer az AZFamily beszámolója szerint elmondta, hogy körülbelül 20:40-kor három lövést hallott, majd még kettőt, és értesítette a rendőrséget. Elmondása szerint a rendőrök perceken belül megérkeztek, majd újabb 15–20 lövést hallott, amit este 10 órakor a DPS helikopterének zaja követett, amely a háza felett repült el.

Lehetett hallani a rotorlapátok hangját

– mondta a hírportálnak.

Aztán egy hatalmas csattanás következett, megrázta a házat. Nagyon ijesztő volt.

Brewer elmondása szerint a háza mögötti erdőben nagy tűz ütött ki, és a lezuhanás után további lövéseket is hallott.

A Flagstaffi Rendőrkapitányság körülbelül 22:15-kor „kritikus eseményt” hirdetett a közösségi médiában, és arra utasította a lakosokat, hogy ne hagyják el otthonaikat. Egyelőre nem világos, mi vezetett a rendőrségi lövöldözéshez vagy a helikopter lezuhanásához. A gyanúsított állapotáról sem érkezett még információ – írja a Mirror

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu