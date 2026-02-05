Most kaptuk a döbbenetes hírt: helikopter-baleset történt egy rendőrségi akció során, mindenkit arra kértek, hogy ne hagyják el az otthonukat

Egy bűnüldöző szervekhez tartozó helikopter lezuhant az arizonai Flagstaff városában, helyi idő szerint szerda este – közölte a Page-i rendőrkapitányság. Az incidens a történelmi 66-os út északi részén, a Thomson Street és a Mark Lane közötti területen történt. A nyomozók szerint a lövöldözés során egyetlen rendőr sem sérült meg, és a gyanúsítottat őrizetbe vették. A rendőrség egyelőre nem erősítette meg, hogy megsérült-e valaki az Arizonai Közbiztonsági Minisztérium (DPS) helikopter-balesetében.

Helikopter-baleset Arizonában: rendőrségi akció közben történt a baj

Fotó: Illusztráció - ANP via AFP/Robin Utrecht

Egy helyi lakos, Amanda Brewer az AZFamily beszámolója szerint elmondta, hogy körülbelül 20:40-kor három lövést hallott, majd még kettőt, és értesítette a rendőrséget. Elmondása szerint a rendőrök perceken belül megérkeztek, majd újabb 15–20 lövést hallott, amit este 10 órakor a DPS helikopterének zaja követett, amely a háza felett repült el.

Lehetett hallani a rotorlapátok hangját

– mondta a hírportálnak.

Aztán egy hatalmas csattanás következett, megrázta a házat. Nagyon ijesztő volt.

Brewer elmondása szerint a háza mögötti erdőben nagy tűz ütött ki, és a lezuhanás után további lövéseket is hallott.

A Flagstaffi Rendőrkapitányság körülbelül 22:15-kor „kritikus eseményt” hirdetett a közösségi médiában, és arra utasította a lakosokat, hogy ne hagyják el otthonaikat. Egyelőre nem világos, mi vezetett a rendőrségi lövöldözéshez vagy a helikopter lezuhanásához. A gyanúsított állapotáról sem érkezett még információ – írja a Mirror.